По словам руководителя инфомационно-аналитического ресурсного центра по работе с молодежью Болатбека САХИЕВА, центром был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве с учебными заведениями и рядом предприятий города. Так, за время функционирования центра была собрана вся информация о нетрудоустроенных выпускниках университетов и колледжей. – С помощью базы данных мы можем помочь безработной молодежи найти работу. Предприятия города будут предоставлять нам информацию о вакансиях, и мы, соответственно, будем направлять туда специалистов. Кроме этого, мы можем помочь молодежи с реализацией каких-то проектов. Это могут быть бизнес-проекты или социальные проекты. Если у кого-то есть действительно интересный проект, план, то он может обратиться в наш центр. Мы поможем реализовать его, направив по нужным адресам. Также мы можем помочь с привлечением спонсоров, если будет такая необходимость, - заявил Болатбек САХИЕВ. Аким города Уральск Мурат МУКАЕВ ознакомился с работой молодежного центра и отметил, что для нашей области очень важны новые идеи креативной молодежи. – Руководство города всегда открыто для нашей молодежи. Мы всегда готовы пойти вам навстречу и поддержать вас в любых начинаниях. Если у вас будут какие-то предложения по улучшению жизни нашего города, я готов вас выслушать. Ведь следующий год главой государства объявлен годом молодежи, - отметил Мурат МУКАЕВ.

Как рассказала руководитель отдела инфомационно-аналитического ресурсного центра по работе с молодежью Зарина ИХСАНОВА, центр был создан в феврале этого года и в нем трудятся 15 человек. – Наш центр состоит из трех отделов. Это административный отдел, в котором работают юрист, бухгалтер и наш руководитель. Второй отдел - это информационно-аналитический отдел, который работает со СМИ, разрабатывает отчеты для государственных организаций. Следующий отдел занимается трудоустройством молодежи, проводит встречи. Там же работают два теолога. Мы сейчас проводим огромную работу с волонтерами города. У нас есть волонтерский корпус "Орал жастары", который активно участвует во всех мероприятиях, таких как "Уральск марафон", День города, Уральск Медиа Форум. Мы хотим активно вовлекать нашу молодежь в жизнь нашего города. Ведь такие мероприятия очень важны для нашего города. Кроме этого, мы хотим создать бесплатные языковые курсы, курсы по 1С и по робототехнике, - отметила Зарина ИХСАНОВА.