Чемпионат организован ассоциацией по футзалу ЗКО. Как рассказал президент ассоциации футзала ЗКО Жасын ХАБИБУЛЛИН, чемпионат проводится третий сезон подряд и в нем участвуют практически все районы нашей области. – Если мы начинали с 30 команд, то в нынешнем сезоне принимают участие 50 команд, среди которых есть участники из Уральска, представляющие разные предприятия, учебные заведения, строительные фирмы. Кроме этого, в чемпионате участвуют команды из восьми районных центров, таких как Акжайыкский, Бурлинский, Сырымский, Жанибекский, Теректинский, Зеленовский, Казталовский районы. Также принимают участие команды из сельских округов. Среди них команды из села Алгабас, Тоганас, Кабыршакты, Куйгенкол, Байтерек и другие. География очень широкая. Практически все районы охвачены турниром. Возрастная категория от 18 и выше, - отметил Жасын ХАБИБУЛЛИН. Выяснилось, что начавшийся в ноябре чемпионат закончится в марте следующего года. Команды поделены на пять лиг. Это высшая лига, две первых, две вторых и они будут встречаться друг с другом каждые выходные и праздничные дни. – Хочу отметить, что мы в этом году открыли государственную лигу. Там играют представители государственных учреждений, таких как департамент полиции, ДГД, ДКНБ, пограничная служба, акимат. Команды, занявшие 1, 2, 3 места во второй лиге получат свои призовые, кубки, медали и поднимется на лигу выше. А первая лига, соответственно, будет играть в высшей лиге. Победители высшей лиги смогут принять участие на чемпионате страны, - рассказал Жасын ХАБИБУЛЛИН. Как рассказала руководитель управления физической культуры и спорта Асия АМАНБАЕВА, футзал является одним из самых популярных видов спорта. – Данный чемпионат является лучшим проявлением работы по развитию массового вида спорта. Потому что все участники - это люди, которые играют для себя. Хорошо поставлен формат этой работы. Ведь 50 команд-участниц - это блестящий результат, который говорит о присутствии командного духа. Участники - это люди нового формата, которые сознательно выбирают здоровый образ жизни и занимаются спортом для себя. Таким примером люди закладывают основы здорового образа жизни и в своих детях. Эти соревнования несомненно будут иметь продолжение, - отметила Асия АМАНБАЕВА.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.