По информации пресс-службы акима Актюбинской области, президент передового медицинского учреждения Чанг Сок Со ознакомил главу региона с новейшими технологиями в сфере здравоохранения, работой научно-исследовательской лаборатории, онкологического центра, отделения радиологии. Здесь также состоялась встреча Бердыбека Сапарбаева и Посла Республики Казахстан в Республике Корея Бакыта Дюсенбаева с руководством госпиталя. Стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в рамках подписанных ранее соглашений о сотрудничестве. Стоит отметить, что особое внимание было уделено вопросам хода строительства в Актобе комплексного диагностического Check-up центра. Проект, стоимостью 5 млрд тенге, реализуется в рамках государственно-частного партнёрства совместно с Сеульским национальным университетом. Уникальность медцентра состоит в том, что в нем всего за 4 часа каждый может пройти полное обследование и узнать всю информацию о состоянии своего здоровья. Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что особое внимание уже сейчас, на стадии строительства, необходимо уделить обучению специалистов для Check-up центра. - Мы будем обучать актюбинских коллег,как в Южной Корее, так и на месте, то есть с выездом наших лучших специалистов в Актобе. Этот вопрос будет детально проработан совместно с управлением здравоохранения вашей области, - сообщил вице-президент госпиталя, профессор Кванг Вунг Ли. В ходе рабочего визита аким области также встретился и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с генеральным директором южнокорейского госпиталя «Severance» университета «Ёнсе» Ли Бён Соком. Отметим, Ли Бён Сок и коллектив возглавляемого им госпиталя в этом году приняли активное участие в проекте Актюбинской области «Бақытты бала», предоставляя консультации и высококвалифицированную медицинскую помощь нуждающимся в ней детям. Так, трое актюбинских ребят со сложными патологиями были бесплатно пролечены в Южной Корее. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.