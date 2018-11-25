В сельскохозяйственной ярмарке приняли участие товаропроизводители из районных центров и перерабатывающие предприятия города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
24 ноября по улице Ихсанова и на рынке "Ел Ырысы" была организована очередная овощебахчевая ярмарка. Для местных жителей это была хорошая возможность приобрести продукты питания по приемлемым ценам. Посетители выстроились в очередь за мясом, овощами, фруктами, медом, рыбой и яйцами. Сельскохозяйственная ярмарка стала традиционной как для покупателей, так и для представителей крестьянских хозяйств.
– Пришла на ярмарку купить мясо. Цены действительно ниже рыночных. Все свежее. На зиму запаслись и картошкой, и луком, овощи для солений покупала так же на ярмарке. Живу недалеко. Месторасположение тоже удобное. Единственное, хотелось бы чтобы такие мероприятия были подольше. Оповещать тоже нужно. Потому что я спрашивала продавцов насчет следующей недели, так они сами не знают, будет ярмарка или нет. А в общем хотела сказать спасибо организаторам за предоставленную возможность. Для пенсионеров ярмарка самое то, - отметила жительница города Алтынай САРСЕНОВА.
Несмотря на холодную погоду по улице Ихсанова свою продукцию представили товаропроизводители из Жангалинского, Зеленовского, Сырымского, Таскалинского, Теректинского районов и города Уральска, а также перерабатывающие предприятия, крупные оптовые поставщики города.
– Я за час продала весь товар. Удобно, быстро и практично. Есть уже постоянные клиенты. Всем выгодно, - говорит продавец Светлана.
На рынке "Ел Ырысы" был представлен широкий ассортимент товаров по приемлемым ценам для населения. Так, картофель можно было купить по 60 тенге за килограмм, баранина стоила 1200 тенге за килограмм, говядина - 1300 тенге, конина - 1400 тенге, литр подсолнечного масла можно было приобрести по 330 тенге. Яйца на ярмарке стоили 220-240 тенге за десяток.
По данным управления сельского хозяйства ЗКО, на ярмарке продано 29 говяжьих туш, 7 туш конины, 11 туш баранины, 2 тонны рыбы, около 29 тысяч яиц, а также 70 кг домашней птицы.
Стоит отметить, что сельскохозяйственную ярмарку и торговые павильоны посетили первый заместитель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ и аким города Мурат МУКАЕВ. Поводом стало поручение акима области по стабилизации цен на социально-значимые продукты питания. Торговые павильоны были изготовлены и установлены акиматом города совместно с СПК «Орал». Выяснилось, что по городу установлены семь павильонов. До конца года всего будет установлено еще 10. В следующем году ещё планируется изготовить и установить 15 торговых павильонов, в которых будут реализовываться социально-значимые продукты питания.Напомним, 23 ноября в городском акимате обсудили цены на социально-значимые продовольственные товары. На совещании Мурат МУКАЕВ отметил, что нельзя допустить рост цен
на социально-значимые продукты в преддверии праздников.
