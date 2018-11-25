На рынке "Ел Ырысы" был представлен широкий ассортимент товаров по приемлемым ценам для населения. Так, картофель можно было купить по 60 тенге за килограмм, баранина стоила 1200 тенге за килограмм, говядина - 1300 тенге, конина - 1400 тенге, литр подсолнечного масла можно было приобрести по 330 тенге. Яйца на ярмарке стоили 220-240 тенге за десяток.

По данным управления сельского хозяйства ЗКО, на ярмарке продано 29 говяжьих туш, 7 туш конины, 11 туш баранины, 2 тонны рыбы, около 29 тысяч яиц, а также 70 кг домашней птицы. Стоит отметить, что сельскохозяйственную ярмарку и торговые павильоны посетили первый заместитель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ и аким города Мурат МУКАЕВ. Поводом стало поручение акима области по стабилизации цен на социально-значимые продукты питания. Торговые павильоны были изготовлены и установлены акиматом города совместно с СПК «Орал». Выяснилось, что по городу установлены семь павильонов. До конца года всего будет установлено еще 10. В следующем году ещё планируется изготовить и установить 15 торговых павильонов, в которых будут реализовываться социально-значимые продукты питания.Напомним, 23 ноября в городском акимате обсудили цены на социально-значимые продовольственные товары. На совещании Мурат МУКАЕВ отметил, что нельзя допустить Стоит отметить, что сельскохозяйственную ярмарку и торговые павильоны посетили первый заместитель акима ЗКО Игорь СТЕКСОВ и аким города Мурат МУКАЕВ. Поводом стало поручение акима области по стабилизации цен на социально-значимые продукты питания. Торговые павильоны были изготовлены и установлены акиматом города совместно с СПК «Орал». Выяснилось, что по городу установлены семь павильонов. До конца года всего будет установлено еще 10. В следующем году ещё планируется изготовить и установить 15 торговых павильонов, в которых будут реализовываться социально-значимые продукты питания.Напомним, 23 ноября в городском акимате обсудили цены на социально-значимые продовольственные товары. На совещании Мурат МУКАЕВ отметил, что нельзя допустить рост цен на социально-значимые продукты в преддверии праздников.

24 ноября по улице Ихсанова и на рынке "Ел Ырысы" была организована очередная овощебахчевая ярмарка. Для местных жителей это была хорошая возможность приобрести продукты питания по приемлемым ценам. Посетители выстроились в очередь за мясом, овощами, фруктами, медом, рыбой и яйцами. Сельскохозяйственная ярмарка стала традиционной как для покупателей, так и для представителей крестьянских хозяйств. – Пришла на ярмарку купить мясо. Цены действительно ниже рыночных. Все свежее. На зиму запаслись и картошкой, и луком, овощи для солений покупала так же на ярмарке. Живу недалеко. Месторасположение тоже удобное. Единственное, хотелось бы чтобы такие мероприятия были подольше. Оповещать тоже нужно. Потому что я спрашивала продавцов насчет следующей недели, так они сами не знают, будет ярмарка или нет. А в общем хотела сказать спасибо организаторам за предоставленную возможность. Для пенсионеров ярмарка самое то, - отметила жительница города Алтынай САРСЕНОВА. Несмотря на холодную погоду по улице Ихсанова свою продукцию представили товаропроизводители из Жангалинского, Зеленовского, Сырымского, Таскалинского, Теректинского районов и города Уральска, а также перерабатывающие предприятия, крупные оптовые поставщики города. – Я за час продала весь товар. Удобно, быстро и практично. Есть уже постоянные клиенты. Всем выгодно, - говорит продавец Светлана.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.