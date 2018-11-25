Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 26 ноября в Уральске ожидается переменная облачность, временами снег. Днем столбики термометров покажут 2 градуса ниже нуля, ночью -7. 7 градусов тепла днем и переменная облачность ожидается в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до 3 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют снег. Днем -3, ночью -7. В Актау переменная облачность. Днем 6 градусов выше нуля, ночью -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.