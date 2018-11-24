В мероприятии приняли участие предприниматели, представители банков второго уровня, Фонда «Даму», НПП «Атамекен», государственных органов и другие заинтересованные лица. Перед участниками и гостями мероприятия выступали спикеры с мастер-классами на темы по ораторскому искусству, тайм-менеджменту, эффективному использованию SMM для увеличения продаж. Молодые предприниматели имели возможность провести встречи и переговоры с потенциальными инвесторами и финансовыми институтами. Особенность данного этапа проекта в том, что мероприятие организовывали сами участники. Им для этих целей был выделен бюджет компанией Шелл Казахстан и ЕБРР. Формат и темы выступлений были определены самими участниками. На этом мероприятии каждый финалист рассказал о своем проекте: представил свой бизнес и путь, пройденный в рамках Марафона. Проект нацелен на развитие управленческих знаний и навыков предпринимателей, содействие самозанятости местного населения, повышение конкурентоспособности, потенциала и эффективности ведения бизнеса. В рамках проекта реализуются инкубационные, акселерационные программы для стартапов, оказывается содействие развитию рынка консультационных и тренинговых услуг через повышение квалификации консультантов и тренеров. В результате данного проекта идея Кайрата Жумабаева и Руслана Емранова по открытию киоска быстрого питания обрела уже видимые очертания: бизнесмены нашли место для установки киоска и начали согласование с проверяющими органами. Дамира Аманова смогла продвинуть свою идею по созданию детского развивающего центра «Мандаринки». По итогам работы с тренерами была проведена большая работа по закупу оборудования и планированию маркетинговых мероприятий. Следующий участник проекта – Эльдар Утегенов – в ходе трекинговой программы смог оформить свою идею по организации тренингов для детей по личностному росту в четкий бизнес-план и уже начал воплощать его. Тема различных тренингов сейчас на волне популярности. Поэтому активные тренеры и консультанты Жанар Кадырова и Зульфия Бадеева в ходе проекта объединились для открытия совместного тренингового центра ZBusiness PRO. У них уже идут активные переговоры с различными организациями по вопросам проведения тренингов по финансовой грамотности, по этике, индивидуальным коуч-сессиям и др. Также тему проведения тренингов развил еще один участник проекта – Аскар Дендербай. Он открыл учебный центр по обучению и сопровождению закупок «Tenderbay». И уже успел провести бесплатный мастер-класс для 34 слушателей и платное занятие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.