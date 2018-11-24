Почти на миллион тенге оштрафовано КСК Уральска за неисполнение противопожарных мероприятий
Сотрудники ДЧС ЗКО проверили восемь многоэтажных домов, и в четырех из них были выявлены нарушения правил пожарной безопасности, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал главный специалист ДЧС ЗКО Мирас АЛЕКЕШЕВ, за первое полугодие 2018 года департаментом были проверены восемь многоэтажных домов высотой более 28 метров.
– По результатам проверок руководителям КСК вручены акты и предписания со сроками устранения выявленных нарушений. По истечении указанных сроков в четырех жилых домах проведены контрольные проверки. По результатам проверок составлены административные протоколы по части 3 статьи 462 КоАП РК "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований" и направлены для рассмотрения в административный суд города Уральска, которым вынесено постановление о привлечении к административной ответственности ПКСК на общую сумму 962 тысячи тенге. Проверки в отношении остальных высотных жилых домов находятся в производстве, - отметил Мирас АЛЕКЕШЕВ.
По словам Мираса АЛЕКЕШЕВА, с 19 ноября по 28 декабря на территории области объявлен месячник гражданской защиты «Безопасная зима», в ходе которого сотрудники ДЧС с сотрудниками производственно-технического отдела ЗКПФ «КазТрансГаз Аймак», участковыми инспекторами ДП ЗКО проводится ряд профилактических мероприятий среди жителей многоквартирных и частных домов с проведением разъяснительной работы по мерам пожарной безопасности в быту.
Одним из объектов посещения стало общежитие по ул. Х.Чурина, 119, в котором за два дня произошло два возгорания. В первом случае пришлось эвакуировать 95 человек, 25 из которых дети. Сотрудники ДЧС встретились с жильцами и напомнили им о правилах пожарной безопасности.
По словам главного специалиста ДЧС ЗКО, причиной большинства пожаров является пренебрежение элементарными правилами.
– За 10 месяцев 2018 года в ЗКО произошло более 500 пожаров. Из них 70% случились в жилых секторах. В большинстве случаев виноваты сами люди, которые не соблюдают элементарные правила пожарной безопасности, оставляют детей без присмотра. С начала года в пожарах погибло 5 жителей нашей области и 23 человека получили повреждения разной степени, - рассказал Мирас АЛЕКЕШЕВ.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
