Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления полиции города Уральск, 8 октября 2018 года два дворника украли мусорные контейнеры. – Сначала был похищен один контейнер, расположенный по улице Просторная. Чтобы доставить контейнер в пункт приема металла, они попросили водителя мусоровывозящего предприятия. Водитель не знал о намерениях злоумышленников и несколько раз помог им. Таким образом, были похищены по одному контейнеру с улицы Тополинская, Сусанина, Лесозащитная, Огородная, три контейнера с улицы Алматинской, пять контейнеров с улицы Жамбыла. Все контейнеры были реализованы в пункте приема металла по улице Тополинская. Вырученные деньги они поделили между собой и потратили на свои нужды, - рассказала пресс-секретарь управления полиции Гульаман ИСМАГУЛОВА. Стоит отметить, что противоправными действиями дворников предприятию был нанесен ущерб в размере 158 тысяч тенге, тогда как один контейнер стоит около 12 тысяч тенге. – Было украдено 13 мусорных контейнеров. По 11 эпизодам было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 УК РК "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Дело направлено в суд, - рассказали в пресс-службе УП города Уральск.