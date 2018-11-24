Два дворника крупного предприятия города украли 13 мусорных контейнеров, один из которых стоит 12 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления полиции города Уральск, 8 октября 2018 года два дворника украли мусорные контейнеры. – Сначала был похищен один контейнер, расположенный по улице Просторная. Чтобы доставить контейнер в пункт приема металла, они попросили водителя мусоровывозящего предприятия. Водитель не знал о намерениях злоумышленников и несколько раз помог им. Таким образом, были похищены по одному контейнеру с улицы Тополинская, Сусанина, Лесозащитная, Огородная, три контейнера с улицы Алматинской, пять контейнеров с улицы Жамбыла. Все контейнеры были реализованы в пункте приема металла по улице Тополинская. Вырученные деньги они поделили между собой и потратили на свои нужды, - рассказала пресс-секретарь управления полиции Гульаман ИСМАГУЛОВА. Стоит отметить, что противоправными действиями дворников предприятию был нанесен ущерб в размере 158 тысяч тенге, тогда как один контейнер стоит около 12 тысяч тенге. – Было украдено 13 мусорных контейнеров. По 11 эпизодам было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 188 УК РК "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору". Дело направлено в суд, - рассказали в пресс-службе УП города Уральск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.