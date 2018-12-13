Что мы едим? Согласитесь, вопрос риторический для подавляющего большинства. И ответ на него предельно краток и ясен. Все, что под руку попадет, в том числе фастфуды, жирное и т.д. Так живут и взрослые, и дети. А значит, вывод однозначен: мы – то, что едим (страшно себе представить!); наш организм реагирует на такую еду соответствующим образом (и не только со стороны ЖКТ, ведь мы толстеем и толстеем!); отсюда - наше мироощущение (не до него, как правило), наш внешний вид (жуткий, и вы сами об этом знаете) и т.д.Вряд ли вы сейчас станете оспаривать факт, что правильное питание – это спасение в большинстве ситуаций. Хотя для перечисления всех таких ситуаций пальцев на руках не хватит. Но всякий точно знает, что правильное питание – это, прежде всего, здоровье, а потом уже – все остальное, в том числе похудение. Итак, как начать правильно питаться, что можно есть, что надо знать о принципах правильного питания? Ответы на эти и другие вопросы помогут вернуть вас и ваши семьи на рельсы здоровых привычек. Переход к правильному питанию: главное – без спешки Да, в этом деле спешка только навредит. Ибо от неудачи захочется все забросить подальше и вцепиться зубами в любимую пироженку.Вот поэтому сначала делаем очень маленькие, но выверенные шаги. Проверьте здоровье. Ведь то, что можно одному, другому ни за что нельзя. Врач вряд ли будет пространничать в плане меню, но примерные рекомендации даст. Выделите полезные продукты, которые вам нравятся из разрешенных, но вводите не все сразу – по одному. Готовьте по простым, но здоровым в плане продуктов и способов приготовления рецептам. Чтобы и времени не пришлось много тратить, и вкусно было, и сытно, и, если хотите, бюджетно. Заведите новую привычку. Скажем, каждый прием пищи начинать салатом. Что касается вредных продуктов, то тут тоже не режьте с плеча – избавляйтесь от них пошагово, т.е. заменяя на полезные или сокращая максимально порцию.О чем тут речь? Во-первых, об умеренности. Во всем! Ведь никто не говорит о том, что нужно абсолютно во всем себе отказывать. Разве будет у вас хорошее настроение и желание, скажем, выглядеть хорошо? Да вам от такой жизни захочется все забросить и поскорее вернуться в прежнюю жизнь. Золотая серединка - во всем. Не надо устраивать однообразное питание из тех продуктов, которые полезнее других. Т.е. делать выбор в пользу всех полезных продуктов, которые можно было бы чередовать или совмещать. Без разнообразия в пище все труды насмарку. Баланс продуктов. Он должен быть разумным. Помните, что в пище должны присутствовать жиры, углеводы, белки и клетчатка, прежде всего - растительная. Не поленитесь, и зайдите в калоризатор. Научитесь там примерно определять количество калорий в том или ином продукте. Способы приготовления. Необязательно есть только в сыром виде. Если вы вводите в рацион свежие овощи и фрукты, есть же масса блюд, которые, пройдя щадящую термическую обработку (или другие полезные способы типа паровой обработки, квашения, тушения и пр.), и полезны будут, и насытят организм, и удовольствие от еды доставят. Соль и специи. Никто не велит вам со всем этим распрощаться. Просто выберите в этом деле умеренность. Специи тоже помогают худеть, только надо знать, что вам их можно употреблять. Количество пищи. Это правда, что от того, сколько вы едите, зависит, добавятся ли в талии лишние сантиметры. Не наедайтесь «до отвала» за раз, отказавшись от ужина или завтрака. Ешьте раз 5-6, но понемногу. Есть положительный и проверенный опыт – есть ровно столько, сколько помещается в вашу ладонь. Или найти то количество еды, которое насытит вас и не даст поправиться. Тут надо контролировать вес! Позволяйте себе малополезную еду. Но опять же, в меру! Только не забудьте потом выровнять баланс удобным способом – малокалорийной пищей, движениями и пр.Старайтесь постепенно приблизиться к принципам раздельного питания. Ни за что не устраивайтесь с тарелкой перед телевизором или компьютером. Мозг, не получая должной информации, будет вызывать чувство голода, тогда как вы реально уже сыты. Жуйте так, чтобы каждый кусочек был пережеван тщательнейшим образом. Если будете питаться правильно, вам захочется смаковать даже кусочек обычного хлеба, не говоря о рыбе, о мясе или блюдах из них. Получайте удовольствие от еды, и вы каждый раз будете насыщаться. Не отказывайтесь ни от одного приема пищи. Завтраку – свое время, второму завтраку, обеду, полднику, ужину и перекусу перед сном - свое. Главное, чтобы не переедать. Чувство голода. Если вы научитесь понимать сигналы своего организма, вы быстро начнете худеть. Например, вам может хотеться есть, когда вы скучаете от безделья, нервничаете из-за событий в крутом блокбастере, или когда пить хотите и т.д. Научитесь понимать, почему вам вдруг захотелось есть. Ведь вместо того, чтобы кусочничать, можно попить или чем-то интересным заняться. Говорят, что нельзя есть после шести. Не всегда это срабатывает и не для всех полезно. Достаточно не наедаться на ночь, а если и готовить, то, например постную рыбу, белое мясо с овощами. Вода. Нужна! Однозначно нужна. С утра – стакан. За полчаса или за час до еды – еще стакан. Но и тут нужна мера, ее каждый устанавливает сам с учетом состояния здоровья и др.Чем ценны плоды? Витаминами, клетчаткой, антиоксидантами, микро- и макроэлементами и другими веществами, без которых невозможно здоровое питание. И каждый знает, что они лучше, чем аптечные витаминно-минеральные добавки. Правда ли, что вкушение свежих овощей и фруктов уменьшает вес? Правда. Но польза от этой полноценной природной кладовой зависит как от их количества, употребленного в пищу, так и от их качества. Посему надо стараться делать выбор в пользу натурпродукта.Нет, нет, не сглатывайте слюнки, вспоминая вчерашний день рождения, где было столько сладенького и жирненького! Ведь простые углеводы, коими являются сладости, белый рис и т.д., неполноценны и даже вредны. Сахар от них может подскочить в одно мгновение, да и вес тоже. А вот сложные, медленные, они нужны. Ведь заряжают организм энергией, антиоксидантами, пищевыми волокнами и пр., защищая от диабета, рака. Долго перевариваясь, они позволяют нам не поправляться. Вот почему надо рацион пополнить цельным зерном в виде овса, пшеница, ячменя, гречки, кукурузы, бобов, овощей, фруктов и пр.Речь, понятное дело, не о транс-жирах типа, скажем, маргарина, широко используемых в изготовлении фаст-фуда и сладкого. Надо забыть о них, однозначно забыть! Употреблять только здоровые жиры, правильные, которые не только насыщают физически, а и участвуют в процессе построения мозга и его работы, нервной системы и других структур и органов, нуждающихся в липидах. Какие это жиры? Мононенасыщенные и полиненасыщенные. Источником первых считается оливково масло, арахисовое, рапсовое, а вторых - жирная морская рыба типа лосося, скумбрии, сельди, сардин, масло подсолнечное и кукурузное, грецкие орехи. Не забываем и о дозировании насыщенных жиров, которыми изобилуют жирное мясо и молочка.Без этого «кирпичика», который является один из ключевых элементов организма, страдают все органы и системы. Помните, что ежесуточно один килограмм веса нуждается в протеине – до 0.8 г. Белок можно найти не только в мясе. Есть масса других источников. Это и рыба, яйца, молокопродукты, орехи, бобовые, крупы. Но надо помнить о растительном белке, а именно - включать его в свой рацион так, чтобы он преимуществовал. При этом следует позабыть о колбасе и прочих промышленных мясопродуктах. Ведь часто-густо они не просто сделаны из продуктов неизвестного происхождения, а изобилуют вреднейшим добавками, усилителями вкуса и солью, употребление которой требует четкой дозированности.Исследуйте свое здоровье, чтобы точно знать, что вам можно из еды, а что нельзя категорически. Включите в рацион полезные продукты, ешьте умеренно и разнообразно, грамотно сочетайте продукты, нацеливаясь на растительные и на баланс белков, жиров, углеводов и клетчатки, исключите промышленную еду. Помните о разумном употреблении чистой воды. Не думайте желудком, а прислушивайтесь к своему телу. Если позволяет здоровье, сочетайте правильное питание с активным образом жизни - это точно не помешает. Правильно питайтесь, и будет вам и вашим близким счастье! Буквально первый месяц такой жизни избавит вас от нескольких килограммов. При этом вы не будете сидеть на диете, а будете есть почти все, просто в меру и понемногу. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!