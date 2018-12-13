Стулья, выполненные из бруса, отлично подходят для размещения во дворе или усиления стиля андеграунд. Для изготовления не понадобится много материалов, а эффект получится впечатляющий. Такие стулья можно назвать многофункциональными: можно использовать полочки для хранения предметов обихода или оборудовать место для домашнего животного.Небольшие стульчики из бруса с мягкими сидениями подойдут для деток. Прозрачная спинка будет поддерживать тело ребенка, не добавляя дискомфорта. Это оригинальное и необычное решение, которое позволяет почувствовать детям значимость и серьезность. Можно использовать также в качестве декоративного элемента.Простой, удобный и легкий стул, выполненный из фанеры. Идеальный вариант при неожиданном визите большого количества гостей или выезде на природу. На таком стуле удобно расположиться ребенку и взрослому. Сделать такое изделие сможет каждый мастер, количество материалов для изготовления требуется минимальное.Кованые стулья выглядят роскошно и дорого. Вариантов изготовления таких изделий масса: от табурета до кресла. На таких стульях удобно сидеть, они долговечны и практичны. Для большего комфорта можно подложить мягкую подушку или другой материал.Кованые стулья с резными ножками и завитушками на спинках устойчивы и практичны. Выглядят они презентабельно, будто на выставке именитого производителя мебели. Стул оборудован мягким сидением, на котором комфортно сидеть. Вписывается в любой интерьер, внося собственную черту.Стулья из дерева всегда пользовались популярностью и востребованностью. Это один из лучших вариантов, которые можно соорудить собственными руками. Оригинальная форма спинки - "фишка" изделия. Она приглянется как детям, так и взрослым.Деревянные стулья различных форм, линий и размеров станут отличным дополнением интерьера. Такие изделия обязательно заинтересуют гостей и позволят выбрать для себя стул "по душе". Они легки в изготовлении и практичный в эксплуатации.Деревянный стул-трансформер отличается не только стильным дизайном, но и функциональностью. Его легко превратить в стол и разложить обратно. Он не занимает много места, удобен и оригинален. Имеет необычную форму спинки, на которую удобно облокотиться.Такие стулья - результат кропотливой и усердной работы. Изделия выполнены из металла, обильно украшены резным рисункам в виде цветов. Придают дизайну комнаты романтичности, легкости и необычности. Несмотря на обилие узоров, прочность металла сохраняется. Вариантов исполнения рисунка может быть множество.Для изготовления такого стула понадобится каркас, который можно сделать самостоятельно, и прочные нити для вязания. В результате получается такое яркое, удобное изделие, которое можно брать с собой. Даже в хмурый, дождливый день такой стул порадует глаз человека.Стул из теннисных мячиков - оригинальное, необычное решение. Такое изделие будет обладать дополнительно массажными свойствами, которые так нужны после тяжелого дня. Выглядит интересно, подойдет для любителей сидений пожестче.Детский стул для кормления, изготовленный своими руками, не уступает в практичности фирменной мебели. Преимущество заключается в возможности самостоятельно сделать подходящий размер и уровень сидения, а также столика для малыша. Главное, родители будут уверены в отсутствии токсичных материалов в изделии.Оригинальный стул из бамбука отличается легкостью и удобством. Он будет интересно смотреться, как во дворе, так и в доме. Металлическая опора служит каркасом и ножками. Разный диаметр бамбуковых палочек придает форме своеобразной элегантности.У ведер тоже может быть новая "жизнь". Соорудив прочные деревянные ножки с трех сторон, ведро приобретает форму стула. Для удобного сидения на нем, внутрь набивается мягкий материал и придается форма. Идеальный вариант для дачи или двора.Используя объемный ствол дерева или пенек большого размера, можно получить удобный и необычный вариант кресла. Приделав ножки и мягкое сидение со спинкой, изделие не будет уступать фирменной мебели. С таким креслом легко почувствовать единение с природой и гармонию с собой.Деревянная табуретка прямоугольной формы - один из легчайших вариантов изготовления мебели для дома. Ее можно украсить любым узором и рисунком. Такая табуретка может выполнять функцию тумбочки. Это универсальный и практичный вариант.