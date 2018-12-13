Стулья, сделанные собственными руками, всегда выглядит оригинально и стильно. Такие изделия более практичны, ведь каждый подстраивает их под собственные нужды, регулируя размер, форму и назначение. Их можно использовать не только для сидения, но и в качестве декоративного элемента в интерьере. Самодельные стулья, кресла и табуреты станут незаменимым атрибутом в квартире, доме, на даче. Чтобы их сделать, достаточно запастись необходимым материалом и безграничной фантазией. Такие "творения" поразят оригинальностью ваших близких, соседей и друзей.
Стулья, выполненные из бруса, отлично подходят для размещения во дворе или усиления стиля андеграунд. Для изготовления не понадобится много материалов, а эффект получится впечатляющий. Такие стулья можно назвать многофункциональными: можно использовать полочки для хранения предметов обихода или оборудовать место для домашнего животного.
Небольшие стульчики из бруса с мягкими сидениями подойдут для деток. Прозрачная спинка будет поддерживать тело ребенка, не добавляя дискомфорта. Это оригинальное и необычное решение, которое позволяет почувствовать детям значимость и серьезность. Можно использовать также в качестве декоративного элемента.
Простой, удобный и легкий стул, выполненный из фанеры. Идеальный вариант при неожиданном визите большого количества гостей или выезде на природу. На таком стуле удобно расположиться ребенку и взрослому. Сделать такое изделие сможет каждый мастер, количество материалов для изготовления требуется минимальное.
Кованые стулья выглядят роскошно и дорого. Вариантов изготовления таких изделий масса: от табурета до кресла. На таких стульях удобно сидеть, они долговечны и практичны. Для большего комфорта можно подложить мягкую подушку или другой материал.
Кованые стулья с резными ножками и завитушками на спинках устойчивы и практичны. Выглядят они презентабельно, будто на выставке именитого производителя мебели. Стул оборудован мягким сидением, на котором комфортно сидеть. Вписывается в любой интерьер, внося собственную черту.
Стулья из дерева всегда пользовались популярностью и востребованностью. Это один из лучших вариантов, которые можно соорудить собственными руками. Оригинальная форма спинки - "фишка" изделия. Она приглянется как детям, так и взрослым.
Деревянные стулья различных форм, линий и размеров станут отличным дополнением интерьера. Такие изделия обязательно заинтересуют гостей и позволят выбрать для себя стул "по душе". Они легки в изготовлении и практичный в эксплуатации.
Деревянный стул-трансформер отличается не только стильным дизайном, но и функциональностью. Его легко превратить в стол и разложить обратно. Он не занимает много места, удобен и оригинален. Имеет необычную форму спинки, на которую удобно облокотиться.
Такие стулья - результат кропотливой и усердной работы. Изделия выполнены из металла, обильно украшены резным рисункам в виде цветов. Придают дизайну комнаты романтичности, легкости и необычности. Несмотря на обилие узоров, прочность металла сохраняется. Вариантов исполнения рисунка может быть множество.
Для изготовления такого стула понадобится каркас, который можно сделать самостоятельно, и прочные нити для вязания. В результате получается такое яркое, удобное изделие, которое можно брать с собой. Даже в хмурый, дождливый день такой стул порадует глаз человека.
Стул из теннисных мячиков - оригинальное, необычное решение. Такое изделие будет обладать дополнительно массажными свойствами, которые так нужны после тяжелого дня. Выглядит интересно, подойдет для любителей сидений пожестче.
Детский стул для кормления, изготовленный своими руками, не уступает в практичности фирменной мебели. Преимущество заключается в возможности самостоятельно сделать подходящий размер и уровень сидения, а также столика для малыша. Главное, родители будут уверены в отсутствии токсичных материалов в изделии.
Оригинальный стул из бамбука отличается легкостью и удобством. Он будет интересно смотреться, как во дворе, так и в доме. Металлическая опора служит каркасом и ножками. Разный диаметр бамбуковых палочек придает форме своеобразной элегантности.
У ведер тоже может быть новая "жизнь". Соорудив прочные деревянные ножки с трех сторон, ведро приобретает форму стула. Для удобного сидения на нем, внутрь набивается мягкий материал и придается форма. Идеальный вариант для дачи или двора.
Используя объемный ствол дерева или пенек большого размера, можно получить удобный и необычный вариант кресла. Приделав ножки и мягкое сидение со спинкой, изделие не будет уступать фирменной мебели. С таким креслом легко почувствовать единение с природой и гармонию с собой.
Деревянная табуретка прямоугольной формы - один из легчайших вариантов изготовления мебели для дома. Ее можно украсить любым узором и рисунком. Такая табуретка может выполнять функцию тумбочки. Это универсальный и практичный вариант.