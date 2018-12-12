Иллюстративное фото из архива "МГ" Власти города предупредил горожан о надвигающейся непогоде и гололедице. Так, начавшийся дождь будет переходить в снег, затем будет понижение температуры, что приведет к образованию гололедицы. – Призываем автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы. Помните, что соблюдение правил дорожного движения является залогом Вашей личной безопасности, - отмечено в публикации. Водителям было рекомендовано сосредоточиться на дороге, не пользоваться телефоном во время движения и не отвлекаться на посторонние действия, не связанные с управлением машиной. – Помните, что резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличению тормозного пути, а зачастую и к потере управляемости, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневрирований и обгонов, будьте предельно внимательны к пешеходам на проезжей части, следите за транспортными средствами вокруг вас, - предупредили водителей в акимате города. Пешеходам посоветовали помнить о том, что управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезд на пешеходов, а также переходить улицы в установленных правилами дорожного движения местах и быть внимательными, особенно при переходе через проезжую часть, не отвлекаться на посторонние дела и всегда смотреть перед собой под ноги, обращать внимание на правильный выбор обуви. – Обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего материала с нанесением рифлёного узора. Не держите руки в карманах, это позволит вам удержать равновесие на гололеде. Проезжую часть переходите с особой бдительностью, под прямым углом и не в коем случае не перебегайте дорогу перед приближающимся транспортным средством. Помните, что тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины, даже крыльцо собственного дома – это места, где чаще всего падают люди, - отметили в городском акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.