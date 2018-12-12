Об этом сообщил заместитель руководителя Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Арман Мулдашев. По информации собеседника, в настоящее время зафиксированы случаи гибели рыб осетровых пород на "Луговском конном заводе", а также Урало-Атырауском осетровом рыбоводном заводе. - На Луговском конном заводе погибло около 100 рыб осетровых пород, 1 974 особи находятся в полуживом состоянии. На Урало-Атырауском осетровом рыбоводном заводе погибло 25 особей, 30 штук находятся в полуживом состоянии, - рассказал Арман Мулдашев.- Их гибель связана с гибелью рыб на реке Урал, так как в этих садковых хозяйствах использовалась речная вода. В данный момент заведено уголовное дело, экологи и специалисты охраны общественного здоровья в скором времени проверят все предприятия которые имеют сооружения сбрасывающие воду в реку Урал. Отметим, что в настоящее время межведомственная комиссия выясняет причины массовой гибели рыбы в р. Урал. По факту гибели рыбы возбуждено два уголовных дела. Лабораторные исследования воды показали, что вода в реке Урал не опасна для населения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком, поэтому ознакомьтесь с условиями комментирования. -UsYDbdNdTo Камилла МАЛИК