Фото из социальных сетей Стоит отметить, что предприниматель оказывал населению услуги отдыха на пляже «Інжу». При этом самовольно захватил участок у Актюбинского водохранилища за пределами арендованного участка и оградил территорию забором. Там он установил два самодельных топчана, поставил их у песчаного обрыва. 22 июля Арман Казбаев разрешил приехавшим на пляж отдыхающим, среди которых были взрослые и дети, расположиться на одном из двух топчанов. Очень скоро песчаный склон обвалился и отдыхающие остались под грудами песка, получили травмы. 11-месячной Злате Ермейчук был причинен тяжкий вред здоровью, еще троим взрослым легкий вред здоровью. Как сообщили в пресс-службе облсуда, 12 декабря Арман Казбаев был приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Под стражу его взяли в зале суда. Также его на три года лишили права заниматься деятельностью в культурно-оздоровительной сфере. Приговор в законную силу не вступил.