Арман Казбаев обвинялся по части 2 статьи 360 УК РК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью двух или более лиц», передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из социальных сетей Стоит отметить, что предприниматель оказывал населению услуги отдыха на пляже «Інжу». При этом самовольно захватил участок у Актюбинского водохранилища за пределами арендованного участка и оградил территорию забором. Там он установил два самодельных топчана, поставил их у песчаного обрыва. 22 июля Арман Казбаев разрешил приехавшим на пляж отдыхающим, среди которых были взрослые и дети, расположиться на одном из двух топчанов. Очень скоро песчаный склон обвалился и отдыхающие остались под грудами песка, получили травмы. 11-месячной Злате Ермейчук был причинен тяжкий вред здоровью, еще троим взрослым легкий вред здоровью. Как сообщили в пресс-службе облсуда, 12 декабря Арман Казбаев был приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Под стражу его взяли в зале суда. Также его на три года лишили права заниматься деятельностью в культурно-оздоровительной сфере. Приговор в законную силу не вступил. Азамат АКЫЛ  