Иллюстративное фото из архива "МГ" – 12 декабря с 20.00 в связи с ухудшением погодных условий в ЗКО (дождь со снегом, гололед) закрыто движение на автодороге областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин для всех видов автотранспорта. Кроме того, закрыто движение на автодорогах республиканского значения Атырау-Уральск, Чапаево-Жалпактал-Казталовка, Казталовка-Жанибек, Онеге-Бисен-Сайхин для всех видов автотранспорта - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Позже в пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий с 23.30 часов будут закрыты автодороги по всем направлениям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.