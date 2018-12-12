Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 13 декабря в Уральске ожидается снег с дождем. Столбики термометров покажут днем 2 градуса ниже нуля, ночью -5. В Атырау пройдут дожди. Днем +5, ночью 2 градуса тепла. Облачную погоду и 3 градуса мороза днем прогнозируют в Актобе. Ночью ожидается 10 градусов мороза. В Актау переменная облачность, временами снег с дождем. Днем +10, ночью +7. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.