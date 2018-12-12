Обучающий сайт был разработан для более быстрого и успешного перехода на латинский алфавит, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказали разработчики сайта, любой житель Западно-Казахстанской области может бесплатно зайти на сайт, зарегистрироваться, пройти обучение, а по завершению обучающего курса получить подтверждающий сертификат.
– Любые изменения и реформы всегда воспринимаются с критикой со стороны населения. Однако латиница была утверждена и нам предстоит постепенно на неё переходить. В этой связи нами был разработан специальный сайт. Вниманию посетителей сайта будут предоставлены специальные упражнения, интерактивные задачи, ознакомиться с новым алфавитом, прослушивать их звучание, выполнять лексические и грамматические задания, а так же проходить тестирование на знание латинского алфавита и получить от нашего центра подтверждающий сертификат, - рассказал директор ТОО "Бизнес Кауымдастык" Даурен Сатканов.
Выяснилось, что в разработке сайта принимали участие местные лингвисты и ученые.
– Сайт и сейчас находится на стадии усовершенствования. Сайт будет обновляться. Мы хотим создать все условия для того, чтобы населению было проще перейти на латиницу. Не нужно ходить на специальные курсы, искать литературу, тратить на все это время. Наш проект является первым в Казахстане. Есть только обычные конвертеры, которые обрабатывают готовую информацию. Заказчиком является управление по развитию языков ЗКО, - отметил Даурен Сатканов.
Стоит отметить, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил до 2025 года перейти с казахского алфавита на латинский. 20 февраля глава государства подписал указ о внесении изменений в утверждённый ранее алфавит казахского языка, основанный на латинской графике. Это уже третий вариант казахского алфавита на основе латинской графики. 11 сентября 2017 года разработчики презентовали вариант с диграфами. 27 октября Нурсултан Назарбаев подписал указ об утверждении варианта алфавита с апострофами.
Переход на латиницу в Казахстане пройдёт в три этапа: 2018-2020 годы, 2021-2023 годы, 2024-2025 годы. В январе 2018 года сообщалось, что удостоверение личности и паспорт гражданина Казахстана на государственном языке планируют выдавать на латинице с 2021 года.
Напомним, 14 ноября, по всей стране прошел общенародный диктант
по переходу на латинский алфавит. ЗКО не стала исключением. Как рассказали в управлении культуры и развития языков, свыше 100 тысяч жителей нашего региона написали диктант на латинице. Тогда 45703 жителя области написали диктант на "пятерки"
, 29956 работ оценили на "хорошо", а тройки получили 27007 человек.
Фото Медета Медресова
