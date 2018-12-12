Сегодня, 12 декабря, стало известно о возбуждении уголовного дела по факту гибели рыбы в реке Урал, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира за комментариями. Сегодня пресс-службой областного акимата был распространен пресс-релиз о том, что по факту гибели рыбы в реке Урал заведено уголовное дело, а экологи и специалисты управления охраны общественного здоровья проверят все предприятия, имеющие сооружения, сбрасывающие воду в Урал. - Помимо уголовного дела по факту гибели рыбы в реке Урал было заведено еще одно - по факту гибели рыбы в канале Перетаска. Дело по первому случаю гибели рыб завели 4 декабря, по второму случаю - сегодня, - рассказал руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Атырауской области Данияр Баймагамбетов. На вопрос, почему эту информацию сразу не дали в СМИ, Данияр Баймагамбетов ответил, что по факту гибели рыбы на Перетаске их ведомство работает со 2 декабря. - Дело уже заведено, есть конкретные наработки. Спустя некоторое время начался второй факт гибели рыбы уже на Урале. Мы сейчас работаем в круглосуточном режиме, читать соцсети или СМИ просто нет времени, все на ногах, в поле. Как только начались эти факты, все ресурсы были брошены туда, вся область сейчас этим занимается. Не поднимайте панику, мы решаем проблему, - сказал Данияр Баймагамбетов. Отметим, что ранее была создана межведомственная комиссия при Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в состав комиссии вошли управление рыбного хозяйства Атырауской области, специализированная природоохранная прокуратура, департамент экологии, Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора, а также представители ДЧС и специалисты городского управления охраны общественного здоровья. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК