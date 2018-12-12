Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Молодежный форум ЗКО "Энергия молодежи: Лидерство. Новые идеи. Развитие" прошел 12 декабря в областном казахском драматическом театре имени Х.Букеевой. Организаторами выступили управление по вопросам молодежной политики ЗКО и молодежное крыло "Жас Отан". В работе форума принял участие аким ЗКО Алтай Кульгинов. – Форум является открытой площадкой для молодежи и для молодежных общественных объединений. Здесь они могут обсудить разные темы, проблемы, вопросы, касающиеся молодежной политики. Здесь собрались делегаты со всех районов нашей области, из города. Это активная, талантливая молодежь нашего региона. Для них будут выступать очень хорошие спикеры, которых мы подобрали очень тонко. Потому что мы хотим, чтобы этот форум оставил незабываемое впечатление у каждого участника и чтобы они мотивировались этой встречей. Цель данного форума - создание условий для поддержки социально активной, талантливой молодежи и вовлечение в процесс социального, культурного и экономического развития ЗКО. Сегодня до обеда были рассмотрены секционные вопросы по трем направлениям. Это "Семь граней великой степи", "Цифровой Казахстан", "Новые проекты и идеи молодежи". Так как следующий год главой государства объявлен годом молодежи, мы уже сейчас должны знать, в каком направлении будем работать, - рассказал председатель областного филиала молодежного крыла "Жас Отан" Нургали Жолдаскалиев. Выяснилось, что по итогам работы форума будет доработан итоговый документ, который будет называться "Семь шагов к успеху молодежи". В работе форума приняли участие выпускник программы "Болашак" Олжас Сулейменов, самый молодой ученый Казахстана Дамель Мектепбаева, которая является первой казахстанкой, поступившей в университет NASA по гранту и училась во Франции, актер Акболат Утебаев, Райымбек Бактыгереев - обладатель премии "Выбор года 2018", кардиохирург Арман Байдеуов, организатор проекта Business Power Айнаш Бижанова. Стоит отметить, что в 2018 году в области стартовала акция "101 идея для молодежи". Проекты и предложения, поступившие от молодежи на платформе краудсорсинг, будут обсуждаться в рамках форума и будут включены в дорожную карту развития молодежи.