Так, сразу два предпринимателя обратились с к акиму земельными вопросами. Фермер из Акжайыкского района претендует на соседние сельхозугодия, которые принадлежат другому крестьянскому хозяйству. По словам заявителя, якобы земля не используется по назначению. Глава региона поручил разобраться в ситуации руководителю управления земельных отношений ЗКО Алие Муханбетжановой и акиму Акжайыкского района Калияру Айтмухамбетову. При этом Алтай Кульгинов подчеркнул, что участки выдаются через аукцион. Второй земельный вопрос связан с поселком Зачаганск. Предприниматель получил участок под строительство автосервиса, однако выяснилось, что ранее он был выдан другому человеку. Почему так вышло, будет выяснять градоначальник Мурат Мукаев. Уже на этой неделе ему нужно дать разъяснение предпринимателю, после чего доложить лично главе региона. За поддержкой на прием пришел и Армат Бердишев, который вместе с братом создал крестьянское хозяйство, но для расширения нужны средства. В качестве залога имеется база в Уральске, но пока взять льготный кредит не получается. Содействие в решении проблемы окажет палата предпринимателей ЗКО. В данном случае, по словам директора Ербола Иденова, предусмотрены различные меры господдержки. Ринат Байрамов пострадал от воров, которые взломали его цех и вынесли все, что могли, даже распилили систему отопления. Предпринимателю был нанесен материальный ущерб на миллионы тенге, из-за чего приостановился бизнес. Злоумышленников задержали, но уголовное дело, по словам Рината Байрамова, еще на начальной стадии «волокитили». После обращения в управление собственной безопасности виновных привлекли к ответственности. Прошло уже полтора года, но ущерб так и не возмещен. Предприниматель недоволен ходом расследования. Алтай Кульгинов поручил начальнику департамента полиции ЗКО взять расследование данного уголовного дела на личный контроль. Кроме проблемных вопросов на приеме были озвучены инициативы. Так, Талгат Камалиденов и Ерлан Нургалиев пришли с двумя инновационными проектами. Один касается проблемы сбора мусора, который вполне может решить производство новых подземных контейнеров, что в первую очередь обеспечит санитарную чистоту на площадках. Емкости к тому же будут в 2 раза больше. Эту идею Алтай Кульгинов сразу поддержал. Второй проект касается теплиц на крышах домов. Большой плюс для жильцов в том, что предприниматель будет следить за состоянием кровли, однако есть и некоторые риски. Помочь предпринимателям в реализации нужных для города проектов поручено градоначальнику. За поддержкой по созданию Единой службы такси г. Уральск обратился президент «Ассоциации такси ЗКО» Олег Эльберг. Единый номер уже есть, создан колл-центр, технически все отработано. Официально извозом в городе занимаются 4 компании, которые согласны на Единую службу. Кроме них есть и перевозчики, работающие «вне закона». В данном вопросе поручено разобраться палате предпринимателей ЗКО с привлечением других госорганов. Нужно отметить, что с начала года на площадке РПП аким ЗКО Алтай Кульгинов принял 66 предпринимателей. С апреля прошлого года больше 120 субъектов бизнеса смогли напрямую обратиться к главе региона. Ни один вопрос при этом не остался без внимания руководства области. Многие из них решены при непосредственном участии палаты предпринимателей ЗКО.