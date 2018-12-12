Иллюстративное фото из архива "МГ" 11 декабря в палате предпринимателей "Атамекен" состоялось совещание по строительству студенческих общежитий, в котором приняли участие представители АО "Финансовый центр" и предприниматели. Выяснилось, что финансовый центр совместно с министерством образования разработало механизм, согласно которому предприниматель, вуз или колледж могут построить студенческие общежития и получать государственный заказ со стороны государства за введенное койко-место. – В ЗКО более 1800 студентов нуждаются в общежитии, из них 500 студентов высших учебных заведений и 1300 студентов колледжей. По данным акимата, планируется строительство пяти студенческих общежитий. У организации образования имеются четыре земельных участка. Один земельный участок выделяется акиматом. До конца 2021 года в ЗКО планируется решить данную проблему. Финансовый центр совместно с министерством образования разработали механизм. Первый шаг - это заключение договора, в котором будут присутствовать три стороны. Это министерство образования, финансовый центр и собственник общежития в лице инвестора. Предприниматель, который захочет построить общежитие, обращается в финансовый центр и заключается предварительный договор на обеспечение государственного заказа. Второй шаг - это регистрация договора в казначействе. Третий шаг - это введение в эксплуатацию общежития. После чего заключается договор на портале государственных закупок, - рассказал менеджер департамента по операторству студенческих общежитий АО "Финансовый центр" Алпамыс Сатыбалдин. По словам Алпамыса Сатыбалдина, целевое назначение построенного здания минимум 20 лет должно эксплуатироваться в качестве общежития. При необходимости для получения земельного участка предприниматель может обратиться в акимат или в банки второго уровня для получения займа. – Есть два способа введения в эксплуатацию. Это возведение нового здания, при строительстве которого будет производиться выплаты в размере 122 МРП за каждое койко-место. Второй способ - это реконструкция существующего здания. Если у предпринимателя имеется гостиница, бизнес-центр, то их можно переоборудовать под студенческие общежития. Расходы там будут не глобальные. За каждое койко-место будет выплачиваться по 47 МРП. Но такие здания не должны быть из деревянных, каркасных материалов и зданию не должно быть более 50 лет, - отметил Алпамыс Сатыбалдин.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.