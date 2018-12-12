Свидетель по делу о незаконной транспортировке нефтепродуктов из России рассказала, что во время следствия на неё оказывалось давление, после чего у неё начались проблемы со здоровьем, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сегодня, 12 декабря, в специализированном межрайонном уголовном суде прошло очередное заседание.
Во время предыдущих слушаний были допрошены предприниматели, которые приобретали битум у подсудимых, эксперты, водители, а также сотрудники ТОО "Sundex", руководителем которого являлся один из подсудимых Кайрат Намазбаев.
Так, бывший офис-менеджер фирмы ТОО "Sundex" Гульнар Карткужакова заявила, что во время следствия на неё оказывалось давление. На фоне этого у неё возникли серьезные проблемы со здоровьем.
– Повестку в суд сотрудник принес мне на работу. Дал мне инструкцию и сказал, чтобы я внимательно прочитала и не подводила его, похлопал по плечу. Потом спросил, почему я рассказала о том, что он угрожал меня посадить на три года и что свои дни рождения я буду отмечать в камере. Кроме этого, они подделали мой почерк и мою подпись. Потому что в то время я на допросах не была. Это могут подтвердить мои брат и сестра. На это он мне ответил, что они могли ошибиться с датами, - заявила Гульнар Карткужакова.
Свидетель также отметила, что во время допроса она была помещена в изолятор временного содержания.
– В ИВС мне стало плохо. Меня забрали на скорой. Я лежала в больнице. Оттуда меня с конвоем забрали снова на допрос. Привезли в здание департамента КНБ, предоставили мне адвоката. Свой допрос я читала только с экрана компьютера, потом мне его распечатали и я подписала. Адвокат тоже делал вид, что читает. Хотя на самом деле я в этом сомневаюсь. Во время допросов следователь с адвокатом часто выходили курить. Позже выяснилось, что в деле оказались такие вещи, о которых я даже не говорила. Почерк там не мой, подпись не моя. На тот момент состояние моего здоровья мне не позволяло полностью изучать протокол допроса. Было дело, что я подписывала наполовину пустые листы, - рассказала Гульнар Карткужакова.
Стоит отметить, что пять подсудимых находятся под подпиской о невыезде, а руководитель фирмы Кайрат Намазбаев на время следствия находится под арестом.
– Мой супруг изначально был под подпиской. Однако в декабре 2017 года его арестовали из-за того, что якобы он нарушил режим и по телефону давал указания. Хотя его телефон конфисковали. Он ни с кем не разговаривал. У нас трое детей. Старшему всего семь лет, среднему пять, а самой младшей всего 10 месяцев. Он дочь не видел совсем. Мы очень надеемся на объективное и справедливое решение суда, - рассказала супруга подсудимого Лунара Намазбаева корреспонденту "МГ".
Напомним,
в специализированном межрайонном уголовном суде судья Кайрат Чалкаров рассматривает дело шести уральцев, которые обвиняются по части 4 статьи 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения" и им грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
