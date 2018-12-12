Об этом сообщили в Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. - Материалы по фактам массовой гибели рыбы в реке Урал направлены в департамент полиции Атырауской области для возбуждения уголовного дела и начала досудебного расследования. Согласно п.п.6 п.3 ст.144 Предпринимательского Кодекса РК, департаменту экологии Атырауской области и управлению охраны общественного здоровья города Атырау поручено проведение внеплановой проверки в организациях, у которых имеются сооружения, сбрасывающие воду в реку Урал. Согласно протоколу совещания межведомственной комиссии, была начата очистка реки Урал от гиблой рыбы, от водосбросного сооружения «Атырау Су Арнасы» до выхода в Каспийское море, с целью предотвращения какого-либо нанесения вреда здоровью населения и определения размера ущерба. На данный момент объем собранной рыбы составляет около 1 тонны, - рассказала главный специалист инспекции Акмарал Каукенова. Отметим, что ранее была создана межведомственная комиссия при Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, в состав которой вошли управление рыбного хозяйства Атырауской области, специализированная природоохранная прокуратура, департамент экологии, Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства, территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора, а также представители ДЧС и специалисты городского управления охраны общественного здоровья. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.