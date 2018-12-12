Как выяснилось, самым популярным поисковым запросом Google уходящего года в Казахстане стал “ЧМ 2018” - чемпионат мира по футболу, проходивший в России и ставший одним из главных событий уходящего года. Также в первой десятке запросов электронный дневник Кунделик, разные сезоны сериалов “Мажор”, “Полицейский с Рублевки”, “Сад падающих звезд” и ТВ-шоу “Холостяк”. Помимо этого, казахстанских пользователей Google интересовали фильмы 2018 года, казахско-русский переводчик и расписание мусульманского поста Ораза в 2018 году. “Персоной года” стал Денис Тен, известный казахстанский фигурист, трагическая смерть которого потрясла не только Казахстан, но и весь мир. На втором месте - Xxxtentacion, американский рэпер из Лодерхилла, погибший летом уходящего года. Замыкает тройку лидеров российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов. Кроме того, казахстанцы искали информацию о Стивене Хокинге, Меган Маркл, Стэне Ли, Коноре Макгрегоре, Иосифе Кобзоне, Президент Хорватии, а также Олеге Табакове. Среди фильмов в 2018 году лидером стал кинокомикс про заклятого врага Человека-паука – смертоносного и безжалостного монстра Венома. Кроме того, в Топ-10 вошло сразу несколько фильмов на основе комиксов “Мстители: Война бесконечности”, “Дэдпул 2” и “Черная пантера”. Также казахстанцы искали информацию о мультфильме “Монстры на каникулах 3”, продолжении экранизации романа “50 оттенков серого”, спортивной драме “Движение вверх” и фантастическом фильме “Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда”. Из отечественных фильмов в десятку вошли комедии “Бизнес по-казахски в Америке” и “Брат или брак”. В категории «Сериал года» больше всего казахстанцев интересовал “Мажор 3”. Также в 2018 году среди казахстанцев были популярны сериалы “Полицейский с Рублёвки”, “Сад падающих звезд”, “Ивановы Ивановы” и “Гранд Лион”. Самым популярным ТВ-шоу года в Казахстане среди пользователей Google стал 6 сезон шоу “Холостяк”. Кроме того, казахстанцы искали шоу “Песни на ТНТ”, “Замуж за Бузову”, 19 сезон “Битвы экстрасенсов”, “Евровидение 2018” и “Дом 2”. Из казахстанских ТВ-шоу казахстанцев интересовало шоу “Калаулым”. В категории “Покупка года” в 2018 году вновь стал победителем железнодорожный билет. Также казахстанцы искали информацию о покупке дома в Алматы, билета на самолет и в кино, велосипеда и квартиры в Караганде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.