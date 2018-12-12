Иллюстративное фото с сайта ttelegraf.ru Большую часть из числа должников по штрафам составляют люди, распивавшие спиртные напитки в общественных местах - их зарегистрировано 6193 человека. Причем они не торопятся оплатить штрафы. За мелкое хулиганство к административной ответственности привлечены 1263 лиц, у 612 граждан г.Атырау имеется задолженность перед государством за нарушение правил благоустройства города. В этом году полицейскими усилена работа по административным взысканиям предыдущих лет. - Около 800 человек, нарушивших правила регистрации при проживания в РК не торопятся погасить долги прошлых лет, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области. Отметим, что информацию по задолженности можно узнать по телефону: 98-15-29 и по номеру WhatsApp 8778 131 51 21. Департамент полиции уведомляет о необходимости погашения задолженности в целях избежания административных взыскании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.