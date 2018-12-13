Рассылка начнётся с 12 декабря. В случае, если пациент не получил препарат, на SMS необходимо ответить либо позвонить по номеру 1439, сообщает Informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" С 12 декабря 2018 года Минздрав Казахстана, Фонд социального медицинского страхования и ТОО "СК-Фармация" опробуют новый вид мониторинга предоставления бесплатных препаратов: пациентам начнут рассылать SMS-сообщения для подтверждения получения препаратов, сообщили в пресс-службе ФСМС. В течение нескольких дней пациентам, данные которых указаны в информационной системе "Лекарственное обеспечение" (ИСЛО), вышлют SMS-сообщения с номером рецепта и датой предоставления препарата. Если пациент не получил эти медикаменты, он сможет отправить ответное SMS с цифрой "0" либо позвонить по номеру 1439, чтобы сообщить, что препарата он не получал. SMS-сообщение и звонок – бесплатные. SMS-оповещение начнётся с 12 декабря 2018 года. "С 2018 года деньги перечисляются только по фактически обеспеченным рецептам – после того, как пациент получил лекарства и после внесения отметки в ИСЛО об отпуске препарата. Следующий этап – вовлечение в систему контроля самих пациентов, который мы запустили 12 декабря в пилотном режиме", – сообщила и. о. председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Ботагоз Жакселекова. Ботагоз Жакселекова также отметила, что если пациент ошибся при указании контактных телефонов, он может пожаловаться через контакт-центр ТОО "СК-Фармация" по номеру +7 (717) 223-50-98. Информация по каждому звонку и SMS будет анализироваться, после чего её направят в Министерство здравоохранения Республики Казахстан для принятия решений. Если по итогам рассылки будут выявлены существенные отклонения от данных по выданным лекарствам в информационной системе, проект получит дальнейшее развитие и будет продлён. 12 сентября 2018 года министр здравоохранения РК Елжан Биртанов отметил, что факты продажи бесплатных лекарств в аптеках были во всех регионах республики.