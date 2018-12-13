Фото пользователя @Валентина Николаевна В Атырау разрушают старые цветочные клумбы стоимостью 90 миллионов тенге. По информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, они были приобретены еще 2014 году и уже перестали украшать облик областного центра. - Вместо них городской акимат закупил 160 малых архитектурных форм. Новые клумбы установят на центральных улицах города, а также в парках и скверах, - рассказал главный специалист отдела ЖКХ Алмас Сарсенов. Между тем работы по разрушению старых клумб вызвали как одобрение, так и недовольство местных жителей. -Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.