Вместо них городской акимат закупил 160 малых архитектурных форм, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото пользователя @Валентина Николаевна В Атырау  разрушают старые цветочные клумбы стоимостью 90 миллионов тенге. По информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, они были приобретены еще 2014 году и уже перестали украшать облик областного центра. - Вместо них городской акимат закупил 160 малых архитектурных форм. Новые клумбы установят на центральных улицах города, а также в парках и скверах, - рассказал главный специалист отдела ЖКХ Алмас Сарсенов. Между тем работы по разрушению старых клумб вызвали как одобрение, так и недовольство местных жителей. - Наконец то убрали эти цветочные мобили. Уродство. Чем меньше земли, тем меньше грязи, - пишет пользователь под ником Жемчужина Каспия. Ужасно, столько денег вбухали, и сколько они простояли? 2-3 года??где экономия? В нефтяных компаниях идет жесткая экономия денег, а акимат тратит деньги на временную мишуру/блестки и каждые 2-3 года меняют кадки, где ничего не сажается. Теперь пластмассовые кадки ставят? - написал пользователь под ником Asel Nur.  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК