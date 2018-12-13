Баня общего образца «Aqua time» расположена в микрорайоне «Строитель» и считается среди горожан одной из лучших в сфере обслуживания населения.- Мы стараемся работать для клиента так, чтобы каждому было комфортно, - рассказал менеджер банного комплекса Оразгали КУАНЫШПЕКОВ. - У нас есть прекрасная парилка, выполненная из дерева, где клиент может регулировать пар по своему желанию. Также имеется моечная, душевая, комната отдыха, буфет и многое другое. Для тех, кто хочет после парной достигнуть релаксацию, у нас работает массажные кабинеты в мужском и женском отделениях, где клиенты могут получить расслабляющий массаж. Также в нашем банном комплексе оказываются парикмахерские услуги: для тех, у кого нет времени сходить подстричься, сделать укладку и маникюр – все это вы можете сделать здесь. У нас работают прекрасные специалисты – парикмахеры и мастера маникюра и педикюра. А для тех, кто хочет утолить жажду, в нашем буфете предложат различные напитки, пиво, квас и чай. Мы продумали все для того, чтобы наши клиенты ушли от нас довольными и отдохнувшими.В банном комплексе «Aqua time» интерьер украшен комнатными цветущими растениями, есть удобная мебель – все это создает по-домашнему уютную атмосферу для пребывания клиентов в заведении. Недавно здесь обновили оборудование: в парных установили новые регистры, выдающие сухой пар, а также за счет нового оборудования исчезла проблема нехватки горячей и холодной воды.Кроме повышения качества обслуживания клиентов, администрация заведения не забывает и о своих работниках, создавая для них отличные условия работы и отдыха. - Коллектив у нас дружелюбный и ответственный, и каждый сотрудник работает с душой, - продолжил Оразгали КУАНЫШПЕКОВ.У банного комплекса много клиентов и практически каждый из них оставляет слова благодарности и пожелания в книге отзывов, к которым администрация относится с трепетным вниманием.- Мы ежедневно проглядываем записи в книге отзывов и предложений и стараемся улучшать сервис обслуживания. С нового 2019 года в нашем банном комплексе установленное помывочное время увеличиться с одного часа до полутора часов, соответственно стоимость повысится всего на 100 тенге, - добавил менеджер комплекса. - Для пенсионеров и детей предоставляются скидки.Если вы хотите подарить себе настоящий праздник для тела и души, приходите в банный комплекс «Aqua time».

Мы работаем в будние дни с 10.00 до 21.00, в выходные дни с 10.00 до 22.00, понедельник – санитарный день.

Как исключение предпраздничного дня - 31 декабря рабочий день с 10.00 до 18.00.

1 января – выходной день. В новом 2019 году регламент работы не меняется.

Наш адрес: мкрн. «Строитель», 36/1, тел.: 8 (7112) 23-37-67

Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.