Горожане с утра в прямом смысле катятся кто куда. Кто-то на работу, кто-то по делам. Люди возмущены таким положением дел на дороге, кто-то даже предлагает надеть коньки. - Я на работу сегодня опоздала. Мы ехали на машине со скоростью 30 километров в час. Даже на проспекте Евразия гололед. К тому же пешеходы выскакивают на дорогу, машина не успевает тормозить, в общем ужас какой-то, - возмущенно говорит жительница города Елена. Также люди жалуются на то, что пройти по улицам вообще невозможно. - Это же сплошной каток. Идти по улице невозможно. Передо мной несколько человек упали. Почему тротуары никто ничем не посыпает. Ведь пожилым людям вообще тяжело ходить, а если они упадут? - возмутилась другая горожанка Алия. Однако руководство ТОО "Жайык таза кала" утверждают, что рабочие с утра борются с гололедом. - Как вы знаете, вчера вечером прошел дождь и как следствие - гололед. Наши рабочие уже посыпали все магистральные улицы. В данный момент на улицах трудятся 215 рабочих, они посыпают тротуары и остановки песко-соляной смесью, также на дорогах работают 67 единиц техники. Нужно отметить, что за ноябрь и декабрь всего на улицах города было рассыпано 6,5 тысячи кубометров смеси, тогда как в прошлом году до наступления нового года ПСС вообще не сыпали, - рассказал директор ТОО "Жайык таза кала" Асылбек Гумаров. Кроме того, по словам директора предприятия, вечером 13 декабря ожидается снегопад. - С улиц города на сегодняшний день вывезено 47 тысяч кубометров снега и работа продолжается. Также сегодня вечером пойдет снег, он будет идти в пятницу и закончится лишь в субботу. Но наша коммунальная служба готова к непогоде. Мы продолжаем работать в круглосуточном режиме, - отметил Асылбек Гумаров.