Иллюстративное фото из архива "МГ" Партией ранее было предложено продумать единое меню для школьных столовых для того, чтобы сбалансировать рацион учащихся по калорийности и содержанию витаминов. По словам первого заместителя председателя партии Маулена Ашимбаева, в школьных столовых сегодня нередко продают продукты питания, которые не только не полезны для детского организма, но даже наносят ощутимый вред. По результатам проекта "Школьные столовые" был обновлен список запрещенной к употреблению продукции. Теперь в столовых учебных заведений запрещена реализация колбасных изделий, сосисок и других продуктов, в составе которых содержатся искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса и подсластители. Нормативными правовыми актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в школьном питании запрещается: 1) использование: непастеризованного молока; творога и сметаны без термической обработки; яиц и мяса водоплавающих птиц; молока и молочных продуктов из хозяйств, неблагополучных по заболеваемости сельскохозяйственных животных; субпродуктов продуктивных животных и птицы, за исключением языка, сердца, печени; мяса продуктивных животных и мяса птицы механической обвалки; коллагенсодержащего сырья из мяса птицы; продуктов убоя продуктивных животных и птицы, подвергнутых повторному замораживанию; генетически модифицированного сырья и (или) сырья, содержащего генетически модифицированные источники; нейодированной соли и необогащенной (нефортифицированной) железосодержащими витаминами, минералами пшеничной муки высшего и первого сортов; консервов с нарушением герметичности банок, бомбажных консервов, в банках с ржавчиной, деформированных, без этикеток; остатков пищи от предыдущих приемов, а также пищи, приготовленной накануне; грибов; пищевой продукции непромышленного (домашнего) приготовления; острых соусов, кетчупов, жгучих специй (перец, хрен, горчица), уксуса; натурального кофе; 2) изготовление в школьной столовой и реализация: простокваши, творога, кефира; фаршированных блинчиков; макарон по-флотски; зельцев, форшмаков, студней, паштетов; кондитерских изделий с кремом; морсов, квасов; жареных во фритюре изделий; яиц всмятку, яичницы-глазуньи; сложных (более четырех компонентов) салатов; салатов, заправленных сметаной и майонезом; окрошки; первых и вторых блюд на основе сухих пищевых концентратов быстрого приготовления; 3) реализация: фаст-фудов - гамбургеров, хот-догов, чипсов, сухариков, кириешек и других; продуктов питания, в состав которых входят искусственные красители, консерванты, ароматизаторы, усилители вкуса, подсластители (сладкие напитки, молочно-шоколадные батончики и печенья, сырокопченые мясные гастрономические изделия, колбасы и другие). Кроме того, родители при желании имеют право посетить школьную столовую. При выявлении каких-либо нарушений представители Минздрава предлагают обращаться в Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК, а также в его территориальные подразделения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.