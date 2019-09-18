Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстанцы пожаловались на трудности в прикреплении к поликлиникам. По новым правилам прежде чем прикрепиться, гражданам нужно посетить ЦОН и получить электронно-цифровую подпись (ЭЦП). Как объяснил Олжас Абишев, казахстанцам не обязательно посещать поликлинику, чтобы прикрепиться к ней. Заявку на прикрепление можно оставить на сайте Электронного правительства или с помощью Telegram-бота @EgovKzBot и SMS-сообщения. Вот только для этого в первом случае нужна ЭЦП, во-втором, верификация номера телефона. –Если человек не прикрепился, это не значит, что его открепили. Он будет и дальше получать медицинские услуги. Во-вторых, мы убрали бумажные заявления, потому что видим неэффективность. За последние годы очень много жалоб поступает, что людей прикрепили не там, где они хотят обслуживаться. То есть кто-то за них оформлял заявление на прикрепление. И в-третьих, при обращении жителей, если он не хочет оформлять ЭЦП, ему нужно обратиться в ЦОН, указать номер своего мобильного телефона и с помощью SMS-сообщения отправить заявку на прикрепление, - объяснил Олжас Абишев. Он пояснил, что нововведение связано с вопросами безопасности и не позволит в будущем спекулировать на прикреплении граждан. – Это все, чтобы система могла понять, что именно вы отправляете запрос. Но сейчас если человек не пойдет в ЦОН, и он в десятой, например, поликлинике прикреплен, если он не перекреплялся, с нового года он будет продолжать получать медуслуги в десятой поликлинике, никто его не открепляет. Но если человек хочет обслуживаться в другой поликлинике или переезжает, он может подать заявление на E-gov.kz, или если нет ЭЦП или не зарегистрирован номер, пойти в ЦОН, - уточнил Абишев. По его словам, любой гражданин имеет право на свободное прикрепление там, где он изъявляет желание не только в государственных, но и в частных поликлиниках, работающих по госзаказу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.