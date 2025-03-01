Как прошел турнир по MMA в Уральске

Международный турнир по ММА ALASH PRIDE FC 106 собрал бойцов из Кыргызстана, России, Бразилии и Казахстана.

Главным событием вечера стал бой за временный титул в наилегчайшем весе (57 кг) между Асланом Утегалиевым из Казахстана и Султаном Орозмаматом из Кыргызстана. Также зрители увидели поединок между казахстанцем Максатом Есболатом и представителем России Ульяном Кошаном за пояс в легком весе. Но не только эти бои были зрелищными! Турнир подарил множество ярких схваток, ведь все бойцы оказались сильными и хорошо подготовленными.

Зрители были в восторге – зал гудел от криков и аплодисментов. А на face-to-face перед турниром не обошлось без небольших потасовок, но в итоге всё решилось в клетке. Вничью завершился бой между уральским бойцом Ерханом Жумабаевым и бразильцем Веллингтоном Перейра. Ребята показали красивый поединок, но судьи решили, что их силы равны. По итогам поединков оба пояса остались у бойцов из Казахстана. Чемпионами стали Максат Есболатов и уралец Аслан Утегалиев. У них были по-настоящему достойные соперники, но ребята одержали победу.