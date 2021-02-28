Митинг проходит в сквере за площадью Славные дочери казахского народа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как проходит санкционированный митинг в Уральске (фото) Мирный митинг начался в 12.00. По словам одного из организаторов митинга Лукпана Ахмедьярова, сегодняшний митинг - политический. - Политическая власть уже 30 лет не сменяется. У нас развивается культ одной личности, культ коррупции, нет свободы слова (...). Вот фотографии людей (политических узников). Они не совершали преступления, не убивали, не воровали, не насиловали. Они сидят в тюрьмах или подвергаются уголовным преследованиям только лишь потому, что они имеют способность мыслить иначе, потому что у них свой взгляд на вещи, потому что они считают, что в этой стране должна быть полноценная свобода, - начал свое выступление Лукпан Ахмедьяров. К слову, в сквере собралось около ста человек. Многие пришли с плакатами с требованием политических реформ, освободить политических узников. Микрофон был открытым, могли говорить все желающие. Единственное - организаторы попросили спикеров не употреблять мат и оскорбительные слова, а также не затягивать свое выступление. Практически с такими же требованиями вступили активисты Жанат Есентаев, Абзал Куспан и многие другие. Свои стихи прочла активистка Айнур Доскалиева. Далее выступавшие требовали открытия банкетных залов и разрешения работать, поскольку потеряли работу и доходы. Звучали слова о необходимости открывать больше детсадов и кружков для детей и рабочих мест для родителей, чтобы не повторялись трагедии, произошедшие в Нур-Султане в 2019 году (тогда пожар унес жизни 5 сестер Ситер) и Жанатаса (там в феврале 2021 года погибли пятеро детей). Митинг продлится до 15.00. Напомним, городские власти разрешили провести мирный политический митинг. Как проходит санкционированный митинг в Уральске (фото) Как проходит санкционированный митинг в Уральске (фото) Как проходит санкционированный митинг в Уральске (фото) Как проходит санкционированный митинг в Уральске (фото) Как проходит санкционированный митинг в Уральске (фото) Как проходит санкционированный митинг в Уральске (фото) Как проходит санкционированный митинг в Уральске (фото) Как проходит санкционированный митинг в Уральске (фото) Как проходит санкционированный митинг в Уральске (фото) Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.