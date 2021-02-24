Минимальные накопления для заключения договора отложенного аннуитета для тех, кто перечисляет обязательные профессиональные пенсионные взносы в ЕНПФ, на 2021 г. (в тыс. тенге)«Когда человек заключает договор с компанией по страхованию жизни, его средства аккумулируются на личном счете, на них начисляется инвестиционный доход, в результате формируется собственный пенсионный капитал помимо денег в ЕНПФ, - объясняет Наталья Айболатова, - отложенный пенсионный аннуитет позволяет получать выплаты с 50 лет и пожизненно». Размер пожизненной ежемесячной страховой выплаты по договору пенсионного аннуитета не должен быть ниже 70% от прожиточного минимума, действующего на дату заключения договора (в 2021 году – 24 010 тг). Минимальные накопления для заключения договора отложенного аннуитета, на 2021 год (в тыс. тенге) Те вкладчики-мужчины, которые не имеют обязательные профессиональные пенсионные взносы, в 45 лет должны иметь в ЕНПФ накопления в размере 6 млн 110 тысяч тенге. У женщин порог достаточности по накоплениям выше, чем у мужчин. Для приобретения отложенного аннуитета в 45 лет они должны иметь в ЕНПФ 7 млн 647 тысяч тенге. Такие вкладчики могут начать получать пенсионные выплаты так же, как и мужчины, в 55 лет. С возрастом вкладчика меняется и сумма, которая должна быть у него в ЕНПФ, для покупки отложенного аннуитета. Обогнать рост цен Согласно отечественному законодательству, если доходность в ЕНПФ опускается ниже официального уровня инфляции, то разница компенсируется из государственного бюджета. Однако государственный пенсионный фонд показывает доход, который обгонят рост цен на 1%-2%. Частные инвестиционные компании могут выбирать более рискованные стратегии, которые часто приносят больший доход, однако эта доходность может стать отрицательной, и в этом случае государство не станет покрывать эти убытки людей. «При переводе денег в компанию по страхованию жизни человек защищен от отрицательной доходности. Во-первых, стратегии и регулирование нашего рынка такие операции делают практически невозможными. Во-вторых, страховщики предлагают ежегодную индексацию выплаты на 5%. Эта опция становится еще одной защитой клиентов от инфляции», - отмечает Наталья Викторовна. Средства клиентов инвесткомпаний возвращаются в ЕНПФ Управляющие компании вкладывают деньги клиентов на ограниченный срок, когда человек выходит на пенсию, капитал возвращается в ЕНПФ. Именно фонд занимается выплатами, но, согласно отечественному законодательству, этот срок ограничен. «Человек может получать выплаты из ЕНПФ до 80 лет. Дальше остается небольшое пособие от государства. Договор со страховой компанией можно заключить до достижения 100-летнего возраста. Согласитесь, чем старше становится человек, тем больше тратится средств на медицинские нужды. Конечно, такие расходы невозможно покрыть государственной пенсией, и здесь на выручку может прийти отложенный аннуитет», - говорит директор филиала АО «КСЖ «Nomad Life». Еще одно преимущество пенсионного аннуитета – наследование средств. Договоры со страховщиками предусматривают, что наследники получают страховые выплаты до истечения гарантированного периода. Лайфхак Мало кто знает, но средства, превышающие порог достаточности, можно направить сразу в несколько направлений. Например, закрыть ипотеку и заключить договор со страховой компанией. «Например, человеку исполнилось 45 лет и на его счету в ЕНПФ 10 млн тенге. Шесть миллионов он переводит в Nomad Life, а оставшиеся использует для улучшения жилищных условий. Таким образом человек «убивает двух зайцев» - улучшает жилищные условия и создать дополнительный доход», - делает вывод Наталья Айболатова. При этом выплату по договору пенсионного аннуитета клиенты страховщиков начинают получать уже с 55 лет (женщины с 52) и пожизненно. Все подробности Вы можете узнать по телефону: 8 775 749 03 58. Наш адрес: г.Уральск, ул. Ескалиева, 177, БЦ «Сити центр», 6 этаж, 601 кабинет. Лицензия №0002072 от 21.01.2019г. выдана Национальным Банком РК. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Как довезти продукты на дачу свежими без автохолодильника: простой летний лайфхак
Летние поездки за город часто омрачает испорченная в дороге еда. Рассказываем о копеечном трюке с обычными кухонными губками, который за 15...
Каспий вкуса и традиций: в Атырау пройдет грандиозный рыбный фестиваль «Казыналы Каспий»
Запах свежего прибоя, шкворчащие на огне кулинарные шедевры и дух настоящего морского братства: 17 июня 2026 года Атырау превратится в гастр...
В Уральске на неделю закроют мост через реку Чаган
На мосту проведут дорожно-ремонтные работы.
Кто из знаков зодиака разбогатеет, а кто уйдет в минус в конце июня, рассказали астрологи
Конец июня заставит многих пересчитать сбережения. Пока одни знаки зодиака получат прибавку к зарплате, другим придётся экстренно включать р...
Работа только для мужчин? Мангистауская область стала худшей в стране по женской безработице
В то время как уровень безработицы среди мужчин в Мангистау составляет всего 2%, среди женщин этот показатель достиг 8,4%. Разбираемся в при...
БҚО спортшылары халықаралық садақ ату турнирінде үздік нәтиже көрсетті
Спортшылар жүлделі орындарға ие болды.
Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 13 июня
Где завтра пройдут сильные грозы с градом, а в каких районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность, рассказали синоптики.
Платить ЧСИ больше не придется? В Казахстане пересмотрят правила для разведенных родителей
В Казахстане пересмотрят порядок оплаты услуг ЧСИ по делам о праве разведенных родителей на встречи и общение с детьми.
Замакима Уральска проверил компьютерные клубы и парки и нашёл нарушителей
В Уральске прошел масштабный ночной рейд по подросткам.