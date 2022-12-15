Как развивается медицина в независимом Казахстане? Интервью с уральскими врачами

Ко Дню Независимости Республики Казахстан мы решили поговорить с ведущим врачом Уральска Акылбеком Хазадиазочив Ермухановым, заведующим отделением рентгенэндоваскулярной хирургии городской многопрофильной больницы, чтобы узнать о состоянии отечественной медицины. Акылбек Хазадиазочив – мастер своего дела с огромным опытом, спасший за годы карьеры множество жизней. Разговор о финансировании, инновациях и дальнейших планах по развитию современной медицины в Уральске читайте ниже. О дне в отделении Начинается с планёрки, как и везде. Обсуждаем поступивших, как мы их будем оперировать, план состав