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Как развивается медицина в независимом Казахстане? Интервью с уральскими врачами

Ко Дню Независимости Республики Казахстан мы решили поговорить с ведущим врачом Уральска Акылбеком Хазадиазочив Ермухановым, заведующим отделением рентгенэндоваскулярной хирургии городской многопрофильной больницы, чтобы узнать о состоянии отечественной медицины. Акылбек Хазадиазочив – мастер своего дела с огромным опытом, спасший за годы карьеры множество жизней. Разговор о финансировании, инновациях и дальнейших планах по развитию современной медицины в Уральске читайте ниже. О дне в отделении Начинается с планёрки, как и везде. Обсуждаем поступивших, как мы их будем оперировать, план состав
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Как развивается медицина в независимом Казахстане? Интервью с уральскими врачами
Ко Дню Независимости Республики Казахстан мы решили поговорить с ведущим врачом Уральска Акылбеком Хазадиазочив Ермухановым, заведующим отделением рентгенэндоваскулярной хирургии городской многопрофильной больницы, чтобы узнать о состоянии отечественной медицины. Акылбек Хазадиазочив – мастер своего дела с огромным опытом, спасший за годы карьеры множество жизней. Разговор о финансировании, инновациях и дальнейших планах по развитию современной медицины в Уральске читайте ниже.
Как развивается медицина в независимом Казахстане? Интервью с уральскими врачами
Как развивается медицина в независимом Казахстане? Интервью с уральскими врачами
О дне в отделении Начинается с планёрки, как и везде. Обсуждаем поступивших, как мы их будем оперировать, план составляем. Параллельно, с 8 часов уже начинаются операции. Весь день так проходит. Какое последнее оборудование получало ваше отделение и когда? О нужном оборудовании Всё наше отделение строится вокруг одного оборудования – рентген ангиографического аппарата. Городская больница приобрела его три года назад, после чего началось развитие нашего направления - хирургии. О койко-местах и технике Мы затрагиваем все отделения. У нас не лежат, подбор пациентов на операцию направляют со всего подразделения нашей больницы, это нейроинсультное отделение, нейрохирургия, кардиологии, сосудистая хирургия, гинекология и т.д. Вся необходимое медицинское оборудование и техники есть, администрация хорошо помогает, вливает к нам финансы и расходные материалы. Администрация молодцы. О финансировании отделения Хорошее снабжение идёт как раз благодаря мощной поддержке администрации. Бывает пациенту очень нужна срочная операция, а расходные материалы очень дорогие. Но благодаря администрации мы можем сделать ее сразу, они обо всем этом позаботились. О росте доходов медицинских работников С каждым годом происходит повышение зарплаты. И в этом году тоже было. Об инновациях и достижениях До того, как прийти сюда, я работал в кардиологии больше десяти лет. Уйдя оттуда, я пришёл работать в рентгенэндоваскулярную хирургию в 2021 году. За последние два года мы научились проводить такие операции как ангиография сосудов нижних конечностей и внутренних органов с балонной ангиопластикой и стентирование, Эмболизация маточной артерии при миоме матки, эмболизация предстательной железы при аденомы простаты, коронаграфия и стентирование коронарного русла, химиоэмболизация печёночной артерии, эмболизация селезёночной артерии, при циррозе печени, суперселективная парциальная спиральная эмболизация ветвей верхней сегментарной артерии с использованием отделяемой спирали Penumbra 0.18 Soft 5.0x13.0, которые раньше в Уральске не проводились. Химиоэмболизация – это современный метод лечения первичных и метастатических злокачественных новообразований печени. Людям приходилось уезжать в другие регионы, чтобы лечиться, порой даже в другие страны. Теперь эти операции можно сделать в родном городе. Все бесплатно.
Как развивается медицина в независимом Казахстане? Интервью с уральскими врачами
Как развивается медицина в независимом Казахстане? Интервью с уральскими врачами
О развитии отделения С хорошим финансированием мы смогли бы проводить больше операций. Внедрить новые методики лечения сложных заболеваний, в том числе радиочастотные аблации при доброкачественных опухолях щитовидной железы и злокачественных опухолях других органов. У нашего отделения очень много возможностей. Преимущества интервенционной радиологии считается незаменимым для помощи сильно ослабленным, пожилым, нестабильным больным, выполнения операций в труднодоступных областях. Часто интервенционная радиология применяется для подготовки перед последующим хирургическим вмешательством. Интервенционная радиология отличается многими преимуществами: • низкая вероятность осложнений; • меньшее количество противопоказаний к проведению; • демократичная стоимость лечения; • быстрое и полное восстановление после процедур; • щадящее воздействие на ткани организма; • короткий период пребывания в стационаре; • во многих случаях не требуется применение анестезирующего препарата; • высокая эффективность. Лицензия №001397DL от 08.12.2016г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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