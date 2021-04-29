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Как с помощью пятилитровой пластиковой баклажки решить проблему полива на даче

https://mgorod.kz/projects/nitem/kak-s-pomoshhyu-pyatilitrovoj-plastikovoj-baklazhki-reshit-problemu-poliva-na-dache/
Marat
Как с помощью пятилитровой пластиковой баклажки решить проблему полива на даче
https://mgorod.kz/projects/nitem/kak-s-pomoshhyu-pyatilitrovoj-plastikovoj-baklazhki-reshit-problemu-poliva-na-dache/

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