Фото с сайта Pixabay.com На фоне последних событий в Казахстане, да и в мире целом, всё чаще людей начали посещать такие чувства как тревога за будущее, страх за себя и близких, панические атаки, стресс и депрессия. Если одни способны справиться с ними самостоятельно, то другие нуждаются в помощи родных, близких, а иногда даже специалистов. Врач городской поликлиники №15 Гюзель Егинбай дала рекомендации тем, кто в данный момент находится в такой ситуации. Специалист подчеркнула, что у казахстанцев возникает не только стресс и кратковременное тревожное состояние, но чаще и панические атаки, которые появляются молниеносно, вселяя в человека приступ тяжелой тревоги. Главные признаки панических атак - учащается сердцебиение, появляется чувство удушья, боль в груди, кружится голова и начинает тошнить. Чувство страха преследует и растет с каждой минутой. Страх может быть чего угодно, человек может бояться своей смерти, смерти близких и родных, потерять здоровье, работу, разум и здравомыслие. Человек впадает в отчаяние. – Главное в такой ситуации - это вовремя отвлечься на что-то другое. Немаловажную роль играет техника дыхания. Следует сделать глубокий вдох, задержать дыхание и медленно выдохнуть. Так же можно включить любимую музыку, почитать книгу, заняться медитацией. Сделайте себе самомассаж, массируйте мочки ушей, сжимайте и разжимайте ладони. Так вы улучшите работу мышц сердца. Для того, чтобы активно заработали рецепторы вкуса можно также съесть конфету или леденец. Если чувство паники не покидает вас или настигает все чаще и чаще, то обратитесь к психологи или психотерапевту. На базе каждой поликлиники работает штатный специалист, который занимается такими проблемами.