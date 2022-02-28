Всем прибывшим обещают оказать всестороннюю поддержку на время пребывания в Алматы, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». У малыша из Уральска начались судороги в самолете: воздушное судно вернулось в аэропорт Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что рейс с гражданами Казахстана, эвакуированными из Украины, приземлился в аэропорту южной столицы в 22:35.
- В аэропорту дежурили медицинские специалисты на случай необходимости оказания скорой помощи прибывшим пассажирам. Для эвакуированных казахстанцев акиматом Алматы организованы трансфер и размещение в комфортабельной гостинице c трёхразовым питанием. Всем прибывшим будет оказана всесторонняя поддержка на время пребывания в Алматы. Акимат города при необходимости готов предоставить услуги медицинских специалистов, в том числе психологическую помощь, - говорится в сообщении.
