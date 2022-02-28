Основной целью переговоров было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. - Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения. Для того, чтобы эти решения получили какие-то возможности имплементации в логистические решения, стороны уезжают для консультации в свои столицы. Стороны обсудили возможность проведения в ближайшее время второго раунда переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития, - заявил Подоляк. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.