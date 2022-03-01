В «красной» зоне не осталось ни одного региона, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Алматы вышел из «красной» зоны по COVID-19 Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на первое марта, в «жёлтой» зоне располагается СКО. В «зелёной» зоне располагаются: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Туркестанская области. В опасной зоне не осталось ни одного региона. 24 февраля Алматы вышел из «красной» зоны по COVID-19. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.