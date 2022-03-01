Беларусь обеспечит «зелёный» коридор застрявшим в Украине казахстанским дальнобойщикам
Перевозчиков просят срочно направить списки казахстанских транспортных средств, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Посольство Казахстана в Беларуси сообщило, что окажет полное содействие водителям для беспрепятственного прохождения границы в белорусских пунктах пропуска.
- Уважаемые граждане Казахстана (управление внешнеэкономической деятельности, перевозчики, водители), находящиеся в Украине и следующие транзитом через Беларусь в Казахстан, сообщаем вам, что по информации пограничной службы РБ, пункты пропуска на украино-белорусском участке границы готовы принять и обеспечить «зелёный коридор» по въезду казахстанских перевозчиков с территории Украины, - говорится в сообщении.
Перевозчиков просят срочно направить списки казахстанских транспортных средств, планирующих пересечь украино-белорусский участок границы, с указанием пункта пропуска и ориентировочного времени пересечения границы.
Для оперативного решения возникающих вопросов в посольстве определены ответственные сотрудники:
консул в Минске Князбаева: +375 (17) 276-01-08, +375(44)740 10 78 (WhatsApp, Telegram, Viber).
консул в Бресте Шалбаев: +375 (25) 511-11, +7 701 933 74 47 (WhatsApp, Telegram, Viber).
26 февраля в редакцию «МГ» обратился глава компании, занимающейся международными грузоперевозками. По словам директора ИП «Обершт», в Украине находились 50 водителей - граждан РК.
27 февраля восемь казахстанских водителей всё же смогли пересечь границу. При этом четырём из них автомобили повредили на пункте пропуска.
