Прогноз на март озвучила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 92 школьника в ЗКО заболели COVID-19 в марте Иллюстративное фото из архива "МГ" При оптимистичном сценарии, при соблюдении мер профилактики, ожидается регистрация до 250 случаев в сутки. При реалистичном сценарии - до 310 случаев в сутки. При пессимистичном сценарии - до 360 случаев в сутки.
- Благодаря постоянному совершенствованию подходов к профилактике, лечению, введению ограничительных мер максимальный предел распространения пятой волны, связанный с циркуляцией штамма Омикрон, снизился, и продолжительность роста заболеваемости сократилась до одного месяца, - сообщила Есмагамбетова.
По состоянию на первое марта, все регионы Казахстана, кроме СКО, находятся в «зелёной» зоне. За последние сутки число заражённых увеличилось на 228 человек.