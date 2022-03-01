По итогам утренних торгов на KASE, средневзвешенный курс доллара составил 494,74 тенге. Национальная валюта к доллару укрепилась на 0,26 тенге. Официальный курс доллара Национального банка на первое марта составляет 495,00 тенге.В Уральске некоторые обменники по-прежнему закрыты. Возобновившие работу продают доллар по 492-496 тенге, покупают по 485-490 тенге. Вечером 27 февраля Нацбанк Казахстана сделал заявление по валютному рынку. При необходимости он проведёт валютные интервенции. При этом отмечалось, что гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов. 28 февраля торги проходили в формате франкфуртского аукциона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Курс доллара немного снизился в Казахстане
Средневзвешенный курс доллара составил 494,74 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
