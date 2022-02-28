В Уральске синоптики переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..-2, ночью похолодает до -4..-6. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +7..+9 градусов, ночью +3..+5 градусов. Ветер восточный до 5 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер восточный до 8 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер северо-западный до 8 метров в секунду.

Под влиянием фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге страны - сильные осадки.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.