Полмиллиона тенге собрали казахстанцы на лечение девочки со спинномозговой грыжей из Уральска
Сбор удалось закрыть всего за три дня, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Анастасия Бузгон
Анастасия Бузгон - инвалид детства, у неё спинномозговая грыжа. На фоне этого заболевания у девочки в 2014 году образовалась мозоль на пятке, которая потом перешла в более сложную форму заболевания. У Насти началось гниение кости. У семьи нет денег на лечение, и с тех пор редакция "МГ" несколько раз объявляла сбор. Анастасия прошла курсы лечения и ей сделали операцию. В июне прошлого года Настя ездила в Самару и Москву, у неё образовалась огромная шишка на позвоночнике. Каждые полгода мама возит девочку на противорецидивное лечение в Самару. Такой же курс лечения Настя прошла и в сентябре прошлого года.
Три дня назад Любовь Киркина вновь обратилась к неравнодушным казахстанцам за помощью. Семье было необходимо 420 тысяч тенге для противорецидивного лечения в Самаре. Врачи клиники Середавина ждут их 21 марта.
Сегодня, 28 февраля, Любовь Киркина сообщила, что им перечислили всю необходимую сумму и даже больше - 514 000 тенге.
- Я даже не ожидала, что так быстро соберём нужную сумму. Слезы радости на глазах. Ведь Настя ночами мучается от болей. А ещё мне позвонили многие люди и посоветовали профессиональных ортопедов. Даже позвонила женщина, у которой ребёнок с аналогичным диагнозом и сказала, что нужно ехать в Израиль, там удаляют такие шишки на спине, как у Насти. В этот же день я собрала все необходимые документы и отправила израильским врачам документы для консультации, - рассказала мама Насти.
После открытия сбора ей дважды перечислили крупные суммы денег - по 100 тысяч тенге.
- Я благодарна каждому. Низкий всем поклон. Спасибо за такую поддержку и оказанную помощь. Если бы люди не помогали, мы бы не смогли со своими финансовыми возможностями проходить это лечение каждые полгода, - заключила Любовь Киркина.
Женщина отметила, что как только они вернутся из Самары, все отчётные чеки и документы она предоставит в редакцию "МГ".
