Пока каких-либо договорённостей по этому поводу нет. Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины - МИД Фото: МИД РК Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если обе стороны сочтут это нужным. Об этом РИА Новости сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
- Конечно, человеческие потери (вызывают большое беспокойство - при. автора). Понятно, что и русский, и украинский народы для нас - братские народы. Поэтому мы, конечно, переживаем. Со своей стороны готовы оказать всяческое содействие, чтобы использовались посреднические услуги. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, если такое сочтут нужным обе стороны, - сказал Тлеуберди «на полях» сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве.
Около 17:00 28 февраля в Белоруссии начались переговоры между делегациями России и Украины. Москву представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.