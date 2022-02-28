с 1 марта 2022 года до 30 июня 2022 года включительно пачка сигарет будет стоить 550 тенге;

с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно – 570 тенге;

с 1 января 2023 года – 600 тенге.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно приказу министра финансов, в Казахстане устанавливаются минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы:Приказ вводится в действие с первого марта 2022 года.