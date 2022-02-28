Первый рейс по возврату казахстанцев запланирован на сегодня, 28 февраля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ситуация по возврату наших граждан с Украины находится на личном контроле Токаева - пресс-секретарь президента Фото: Берік Уәли/Facebook Касым-Жомарт Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины. Об этом написал пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook.
- Сегодня глава государства заслушал отчёт посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева о принимаемых мерах по возвращению наших граждан. В целом президент положительно оценивает работу, которую, несмотря на различные трудности, проводят министерство иностранных дел, сотрудники посольств, почётные консулы Казахстана в Украине и Польше...Ситуация по возврату наших граждан с Украины находится на личном контроле Касым-Жомарта Токаева, - информировал Уали.
Тем временем в МИД Казахстана сообщили, что репатриационный борт Air Astana приземлился в аэропорту Катовице в 13:33. На него зарегистрировалось 175 человек. Из них 169 взрослых и шесть детей в возрасте до 2 лет. Борт готовится к вылету в Атырау. Накануне чрезвычайный и полномочный посол РК в Украине Дархан Калетаев рассказал, как эвакуируют казахстанцев из Киева. Ситуация вокруг Украины. Что происходит? Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.