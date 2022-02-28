Национальная валюта к доллару ослабла на 28,34 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Курс доллара по итогам торгов составил 495 тенге По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 495,00 тенге. Официальный курс доллара Национального банка на 26-28 февраля составляет 467,09 тенге. Торги начались в 15:00 и проходили в формате франкфуртского аукциона. В Уральске многие обменные пункты по-прежнему не возобновили работу. Наш корреспондент нашёл лишь один работающий обменный пункт, в котором валюту только приобретали. Доллар там покупали по 465 тенге. Вечером 27 февраля Нацбанк Казахстана сделал заявление по валютному рынку. При необходимости он проведёт валютные интервенции. При этом отмечалось, что гибкий курс тенге позволит обеспечить сохранность золотовалютных активов. После заявления о переносе торгов на KASE по валютной паре тенге - доллар, обменные пункты приостановили свою работу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  