По предварительным данным, восемь водителей смогли пересечь границу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
26 февраля в редакцию «МГ» обратился глава компании, занимающейся международными грузоперевозками. По словам директора ИП «Обершт», в Украине находились 50 водителей
- граждан РК.
Сегодня, 28 февраля, Дмитрий Обершт рассказал, что ситуация пока остаётся без изменений.
- Мы надеемся, что сегодня власти примут решение. Также ждём результатов переговоров (между Москвой и Киевом - прим. автора). Питание пока есть, но мало, кто успел запастись. Вчера одному из водителей оставили консервы местные жители, которые покидали деревню. Кто-то останавливается, видя дальнобойщиков, кто-то - нет. Люди помогают, чем могут. В магазинах полки пустые уже, - рассказал предприниматель.
По словам Дмитрия, все клиенты компании относятся к ситуации с пониманием и не спрашивают про грузы. К счастью, скоропортящихся товаров в фурах нет.
- Пока про убытки говорить рано. Наш главный приоритет - вытащить людей живыми , - ответил Обершт на вопрос корреспондента о финансовых потерях.
Тем временем, по данным НПП «Атамекен», восемь казахстанских водителей всё же смогли пересечь границу. Управляющий директор департамента логистики и перевозок ННП «Атамекен» Мурат Амрин сообщил, что по спискам Палаты (они составляются на основании обращений самих водителей и представителей транспортных компаний - прим. автора)
, на территории Украины находился 51 казахстанский перевозчик. Вечером 27 февраля выехали восемь человек. Четырём водителям помогли через НПП, ещё четверо смогли самостоятельно пересечь границу, договорившись на пропускном пункте.
- Есть компании, которых заставили оставить машины на украинской стороне и водителей отправили без машины. Ночью они проходили пункт пропуска - машины разгромлены, груз разворован. Водители объясняли, что кто-то бил кувалдами по рулю, чтобы выбить из строя автомобили. Одну машину завели, ремонтировали и на этой одной машине вывезли ещё три с Украины, - рассказал Амрин про четырёх водителей, которым помогли выбраться власти Казахстана при содействии НПП.
В Палате заверяют, что со дня введения режима ЧП в Украине НПП находится на связи с перевозчиками. «Атамекен» отправил официальные письма в МИД, МИИР и Минторговли с просьбой обеспечить «зелёный» коридор или организовать выезд водителей через Польшу и Молдову без виз и разрешительных документов. В некоторых случаях выбраться из Украины через пункты пропуска невозможно, так как разрушены дороги и на участках ведутся боевые действия. Официальные ответы пока не поступили.
