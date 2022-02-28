Глава региона Гали Искалиев отметил, что в области один из самых низких тарифов на воду по всей республике, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Тариф на воду повышается в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким области Гали Искалиев сообщил, что за два года увеличен объём добываемой воды из подземных источников и улучшен контроль оплаты.
- Были установлены магистральные водопроводные счетчики. Я поручал акиму города и сейчас говорю, что нужно максимально обеспечить бесперебойную подачу воды. На это выделены были деньги. У нас очень низкий тариф, один из самых низких по республике на водоподачу и водоотведение. ТОО "Батыс су арнасы" испытывает постоянный дефицит денежных средств, что не позволяет им платить достойную зарплату рабочим, проводить ремонты сетей. Этот вопрос будет рассмотрен на республиканском уровне. И после отмены моратория на повышение тарифа, надо ещё раз обосновывать необходимость повышения с общественным советом. Иначе поддерживать предприятие за счёт областного бюджета - это неправильно. Это деньги нашего населения. Все, кто потребляет воду, должны платить за неё. К сожалению, есть факты, что в обход счётчиков потребляется вода, - рассказал в ходе аппаратного совещания Гали Искалиев.
Также он отметил и плохое состояние электросетей в области, которые нужно реконструировать или строить новые.
- Всю жизнь компания была в республиканской собственности. В последние три года находилась в частных руках. Полтора года велись переговоры и сейчас компания в коммунальной собственности. Мы начали закупать технику, которая позволяет уменьшить сроки ремонта на линиях. Все работы ещё впереди. Сейчас поручаю управлению ЖКХ и энергетики заняться подготовкой проектов на получение денег из республиканского бюджета для реконструкции и строительства новых сетей и подстанций, - отметил глава региона.
В декабре прошлого года в департаменте КРЕМ по ЗКО сообщили, что ТОО "Батыс су арнасы" подало заявку на утверждение нового тарифа в рамках ЧРМ (чрезвычайная регулирующая мера - прим. автора), то есть из-за повышения стоимости стратегического товара, а именно электроэнергии, которая с начала года уже трижды повысилась. Однако в январе этого года тариф на воду для жителей Уральска оставили без изменений. Отметим, что в области повысился тариф на газ. 19 февраля западноказахстанцы запустили петицию, в которой потребовали руководство АО "КазТрансГаз Аймак" снизить цену на газ до 4,7 тенге за один кубометр. Для сравнения они привели пример: в Атырау один кубометр газа для рядовых потребителей стоит 4,7 тенге, в Актобе - 9,3 тенге, в Актау - 9,8 тенге, тогда как в Уральске за один кубометр газа потребители вынуждены платить 16,9 тенге. За девять дней петицию подписали более восьми тысяч человек. Тем временем в Минэнерго, таки и не смогли объяснить разницу в цене, если ЗКО закупает газ по 12 тысяч, а Атырау по 7 тысяч тенге.