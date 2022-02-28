Глава региона Гали Искалиев отметил, что в области один из самых низких тарифов на воду по всей республике, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Аким области Гали Искалиев сообщил, что за два года увеличен объём добываемой воды из подземных источников и улучшен контроль оплаты.
- Были установлены магистральные водопроводные счетчики. Я поручал акиму города и сейчас говорю, что нужно максимально обеспечить бесперебойную подачу воды. На это выделены были деньги. У нас очень низкий тариф, один из самых низких по республике на водоподачу и водоотведение. ТОО "Батыс су арнасы" испытывает постоянный дефицит денежных средств, что не позволяет им платить достойную зарплату рабочим, проводить ремонты сетей. Этот вопрос будет рассмотрен на республиканском уровне. И после отмены моратория на повышение тарифа, надо ещё раз обосновывать необходимость повышения с общественным советом. Иначе поддерживать предприятие за счёт областного бюджета - это неправильно. Это деньги нашего населения. Все, кто потребляет воду, должны платить за неё. К сожалению, есть факты, что в обход счётчиков потребляется вода, - рассказал в ходе аппаратного совещания Гали Искалиев.
Также он отметил и плохое состояние электросетей в области, которые нужно реконструировать или строить новые.
- Всю жизнь компания была в республиканской собственности. В последние три года находилась в частных руках. Полтора года велись переговоры и сейчас компания в коммунальной собственности. Мы начали закупать технику, которая позволяет уменьшить сроки ремонта на линиях. Все работы ещё впереди. Сейчас поручаю управлению ЖКХ и энергетики заняться подготовкой проектов на получение денег из республиканского бюджета для реконструкции и строительства новых сетей и подстанций, - отметил глава региона.
В декабре прошлого года в департаменте КРЕМ по ЗКО сообщили, что ТОО "Батыс су арнасы" подало заявку на утверждение нового тарифа в рамках ЧРМ (чрезвычайная регулирующая мера - прим. автора)
, то есть из-за повышения стоимости стратегического товара, а именно электроэнергии
, которая с начала года уже трижды повысилась. Однако в январе этого года тариф
на воду для жителей Уральска оставили без изменений.
Отметим, что в области повысился тариф на газ. 19 февраля западноказахстанцы запустили петицию
, в которой потребовали руководство АО "КазТрансГаз Аймак" снизить цену на газ
до 4,7 тенге за один кубометр. Для сравнения они привели пример: в Атырау один кубометр газа для рядовых потребителей стоит 4,7 тенге, в Актобе - 9,3 тенге, в Актау - 9,8 тенге, тогда как в Уральске за один кубометр газа потребители вынуждены платить 16,9 тенге.
За девять дней петицию подписали более восьми тысяч человек. Тем временем в Минэнерго
, таки и не смогли объяснить разницу в цене, если ЗКО закупает газ по 12 тысяч, а Атырау по 7 тысяч тенге.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.